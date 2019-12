/VIDEO/ Všeobecné veselí se nese v úterý večer brněnským náměstím Svobody. Skupiny přátel, rodiny s malými dětmi ale i lidé bez doprovodu se zde loučí s uplynulým rokem a zároveň oslavují příchod toho nového. Někteří z nich se nenápadně pohybují v rytmu hudby, která se line z pódia.

Přes tisíc lidí slavilo v Brně na náměstí Svobody konec roku 2019. Program vyvrcholil v devět hodin videomappingem. | Foto: Deník / Klára Vašíčková

Letos poprvé totiž silvestrovský program v centru pořádají zástupci města. Cílem organizátorů bylo, aby se na náměstí pobavil každý - děti, dospělí i důchodci. „Plánovali jsme, aby to bylo pro všechny věkové kategorie, a to se povedlo. Zatím to vypadá výborně, náměstí je plné, takže jsme spokojeni. Pokud to bude mít úspěch, tak v tom budeme pokračovat,“ naznačuje za pořádající Turistické informační centrum Brno Kamila Havířová.