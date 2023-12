Skauti v sobotu večer přivezli do Česka takzvané betlémské světlo. Cestovali s ním z Lince přes Vídeň do Brna vlakem. Po celé republice jej pak rozvezou příští týden v sobotu. „I letos plamínek přivezli dva světlonoši pro případ, že by se náhodou něco stalo a plamínek zhasl," řekl ČTK za organizátory Vít Burian.

Česká delegace převzala v Linci Betlémské světlo | Foto: Betlémské světlo

„Každý ze světlonošů má svoji lucernu, ve které se plamínek převáží. Je to takto pojištěné, kdyby náhodou jeden zhasl. Ale ty lucerny jsou bezpečnostní, pravděpodobnost je opravdu malá," uvedl Burian.

Letos plamínek skauti do České republiky dopravili netradičně z Lince, kde jej rakouští skauti předávali delegacím z celé Evropy. V předchozích letech to byla Vídeň. Čeští junáci ho v sobotu následně přivezli přes Vídeň do Brna vlakem. V Brně byli krátce po 20.30. V neděli jej přinesou do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla.

OBRAZEM: Duch Vánoc dorazil na brněnské výstaviště. Vypukly zde vánoční trhy

„Kvůli situaci na Blízkém východě tentokrát neletěla delegace z Rakouska do Izraele, ale světlo v Chrámu Narození Páně v Betlémě zapálila místní dívka Pillar Jarayseh. Poté bylo dovezeno do Ammánu, odkud putovalo letecky do Rakouska. Tam ho převzal Michael Putz - letošní Dítě světla. Desetiletého studenta vybrali organizátoři, protože je nadšený skaut a dobrovolný hasič," popsali skauti na sociální síti X.

Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma pro plamínek vždy cestovali chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc.

Zdroj: Redakce