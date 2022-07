Rostliny ze skleníku jsou dočasně přestěhovány ven. Jedná se především o palmy a citrusy a podle zahradní inženýrky z univerzitní botanické zahrady Anny Novotné se jim v místních podmínkách daří. „Řekla bych, že jim to na sluníčku svědčí i více než vevnitř. Subtropické rostliny naše počasí snáší dobře, problém je jen v zimě, když přijdou mrazy," vysvětlila Novotná. V holé konstrukci skleníku zůstaly jen ty stromy, které už nelze přestěhovat. Největší palmu skleníku museli zahradníci dokonce pokácet. „Byla už přerostlá. Je to škoda, ale přesadit by nešla. Už máme připravenou náhradu," dodala Novotná.