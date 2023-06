/VIDEO/ Přírodní i parkurové překážky zdolávají koně vedení policejními jezdci v sobotu dopoledne v areálu Panská lícha v Brně. Právě skokové derby je pro diváky velice atraktivní. Tato disciplína je jednou ze součástí Mezinárodního policejního mistrovství České republiky v jezdectví. „Jezdcům přeju pevné opratě, svižné koně, ale hlavně abyste všichni závod v pořádku dokončili," řekl krajský policejní ředitel Leoš Tržil.

Mezinárodní policejní mistrovství České republiky v jezdectví se konalo v Brně. | Video: Deník/Michal Hrabal

Soutěží se účastní jezdci z České republiky i ze zahraničí. Například ze Slovenska nebo Maďarska. Při skokovém derby musí koně překonat čtrnáct překážek. „A to je pět trestných bodů," hlásí komentátor závodu po shození parkurové překážky negativní ohodnocení pro soutěžní dvojici. Jezdec s koněm nesmí podcenit ani čas.

Po pátečním v Brně propršeném odpoledni akci přeje počasí. Přichází stovky lidí, dospělých i dětí. Někteří i kvůli svým favoritům v soutěži. „Nekřič na ni, neznervózňuj ji," nabádá žena muže vedle sebe, aby se jezdkyně mohla soustředit pouze na své vystoupení.

Po skokovém derby následují dynamické ukázky policejních činností. Své umění předvedou policisté ze speciální pořádkové jednotky nebo z oddělení kynologie. „Na kolbišti pak bude ode dvou odpoldne policejní parkur, kde překážky simulují to, co čeká jezdce a koně ve službě. Diváci uvidí i střelbu, a to jak kůň reaguje na tyto rušivé podněty. Měl by správně zůstat v klidu. Překážky, které simulují například zásahy proti fotbalovým chuligánům," popisuje policejní mluvčí Pavel Šváb.

Odpoledne je na programu také dobrovolná soutěž ve skoku mohutnosti. Je ukázkou toho, že i policejní kůň umí skočit vysoko. „Dosavadní rekord je 160 centimetrů z roku 2019," informuje moderátorka akce Petra Ledabylová.

Z doprovodného programu mohou návštěvníci akce vidět historickou i moderní techniku. „Je tady Klub policejní historie z Brna. Má tady motorky, auta i nově zrenovovaný autobus. Určitě je zajímavé srovnání, když hned vedle jsou ty nejmodernější kousky techniky, které aktuálně používáme. Pokrok je skutečně obrovský," konstatuje Šváb.

Je připravený i doprovodný program pro děti. Jedná se o soutěže ve znalosti dopravních značek i na protáhnutí těla.

Policejní jezdci na koních slouží především při pátracích akcích v obtížně přístupném terénu, a to jak po pohřešovaných lidech, tak i hledaných. „Dále jsou využívaní v rekreačních oblastech, kdy kontrolujeme chaty a obydlí lidí, které není běžně přístupné. Jsou nedílnou součástí opatření i pod hromadným velením právě při velkých kulturních a sportovních akcích," zmiňuje Šváb.

A lidé je mohou vidět také při běžné službě v oblasti Brněnské přehrady, nebo v Lednicko-valtickém areálu a v dalších významných turistických lokalitách.