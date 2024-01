Detekční rámy nebudou stát u vchodů do budov Masarykovy univerzity z důvodu velkého množství lidí, které se ve škole denně pohybuje. „I pokud bychom ke všem ze stovek vstupů do našich budov umístili rámy a ke každému z nich najali dva ozbrojené strážce, neochrání to lidi ve frontě před rámem ani na jiných místech,“ zdůvodnil rozhodnutí v univerzitním Magazínu M prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák.