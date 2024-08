Pokud město vybere v novém výběrovém řízení vhodného kandidáta, stane se ředitelem od prvního října. Do té doby bude školku řídit zástupce, kterého určí šlapaničtí radní. „Máme dvě možnosti a záleží na tom, jak se radní rozhodnou. Oba dva kandidáti jsou dostatečně kvalifikovaní k tomu, aby školku mohli řídit na dočasné období," ujistila šlapanická starostka Michaela Trněná.

O neprodloužení funkčního období současné ředitelky šlapanické školky Hvězdička Deník již informoval v červnu . Tehdy komise posoudila Žůrkovou jako vhodnou kandidátku na ředitelku, šlapaničtí radní se ale rozhodli ji do funkce nejmenovat. Město poté vypsalo nové výběrové řízení, ve kterém byla Žůrková opět jedinou kandidátkou. Ve středu proto radní výběrové řízení zrušili a rozhodli o vypsání nového. „Vzhledem k tomu, že Rada města Šlapanice již jednou nepřijala usnesení o jmenování této kandidátky, nebylo by pokračování v konkursním řízení z časových a finančních důvodů efektivní," zdůvodnilo vedení města na šlapanickém webu.

Cílem vedení města je podle Trněné vést školku v dočasném režimu po co nejkratší dobu. „Na druhou stranu si nemyslím, že by to chod školky mělo nějakým zásadním způsobem ovlivnit, protože školka se otevře až v září. Je potřeba si uvědomit, že ředitel školky je důležitý pro její řízení, ale každodenního života dětí a rodičů se prakticky nedotkne," dodala starostka.

Podle starostky nebyla ředitelka zřizovateli, tedy vedení města, dobrým partnerem. Žůrkovou na začátku léta rozhodnutí překvapilo, rodiče žáků, kteří školku navštěvují, na její obhajobu sepsali petici. Uvedli například, že Žůrková podle jejich názoru vede školku nejlepším možným způsobem, a to jak po odborné, tak i ekonomické a lidské stránce. Vedení města se s petenty v červenci setkalo, stejně jako se zaměstnanci školky. „Snažili jsme se jim vysvětlit, kde vidíme problém. Je to velmi problematické, protože jejich úhel pohledu je jiný, než než. Řeší jiné záležitosti, než my jako zřizovatel," sdělila Trněná.

Jako oficiální důvody pro neprodloužení funkčního období Žůrkové uvedlo v červnu vedení města například podpis smlouvy o stravě, kvůli které výdaje stouply o čtyřiatřicet tisíc korun měsíčně nebo neodůvodněné využití asistenta pedagoga pro znevýhodněné děti. Navýšení rozpočtu školky na asistena pedagoga schválilo již dříve zastupitelstvo města. „Pochybnosti se týkaly toho, jaým způsobem je asistent pedagoga využíván. V konkurzním řízení jsem se doptávala a dopověď nebyla uspokojivá, paní ředitelka měnila své vyjádření," poznamenala Trněná.

Podle Žůrkové ale byly všechny městem zmíněné argumenty již vyvráceny. „Máme všechny uzávěrky v pořádku, žádné náklady navíc nevznikly, ani žádné újmy. Vysvětluji si to tak, že paní starostka má se mnou osobní problém a proto nebudu dál jmenovaná, i kdybych vyhrála osmkrát." řekla.

Proti rozhodnutí vedení města se vyhradili i někteří členové opozice. V polovině července se ve Šlapanicích konala mimořádná schůze zastupitelů, kde požadovali vysvětlení situace. „Rada města má právo ředitelku nejmenovat. Ale myslím si, že jejich vysvětlení není dostatečné. Navíc nebylo uděláno hned. U mě to budí dojem, že jsou v tom i jiné důvody," sdělil šlapanický zastupitel a někdejší radní pro oblast školství Michal Klaška.

Hlavní důvody pro neprodlloužení funkce Žůrkové, které zveřejnilo město na svých webových stránkách, Klaška nepovažuje za relevantní. „A myslím si, že byly všechny vysvětleny. Přijde mi zvláštní, že mělo vedení města výhrady, ale paní ředitelku ani jednou nepozvali na radu města a tam jí třeba nesdělili, že s ní dále nepočítají," doplnil.

Na červencovém mimořádném zasedání šlapanického zastupitelstva Trněná uvedla, že všechna negativa spolupráce Žůrkové se zřizovatelem školky, která dříve projednávali šlapaničtí radní, zmiňovat nebude. „Některé jsou personálního charakteru a ty určitě veřejně prezentovat nebudu," vyjádřila se starostka.

Nyní jde podle ní především o ztrátu důvěry města v ředitelku. „Ten problém se prohloubil, protože paní ředitelka se cítí ublížená. Tím, jak v reakci na naše rozhodnutí zneužila webové stránky, případně maily rodičů, kde si řešila svůj osobní problém se zřizovatelem, si naprosto zavřela dveře," upozornila Trněná.

Žůrková již dříve připomněla, že v podobné situaci se zhruba před rokem ocitl tehdejší ředitel šlapanické základní školy Pavel Vyhňák, který po svém odvolání podal podle serveru iDNES proti městu i škole žalobu.