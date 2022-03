A není sama. Podle dat České školní inspekce má odklad pravidelně dvacet až pětadvacet procent dětí. „Počet se dlouhodobě pohybuje zhruba na úrovni pětiny žáků. To je opravdu velmi vysoké číslo ve srovnání s okolním světem,“ upozornil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Údaje ze škol jeho slova potvrzují. Například do základní školy v Dolních Věstonicích na Břeclavsku mělo loni nastoupit třiadvacet žáků. Roční odsunutí zvolili rodiče pěti z nich. „Jsou děti, u nichž je skutečně odklad nutný. Z mojí zkušenosti by ale až dvě třetiny dětí s odkladem, pokud by nastoupily hned, vše během prvního roku dohnaly,“ reagoval tamní ředitel Zbyněk Háder.

Jarní kouzlo. Pod pálavskou Soutěskou svítí kvetoucí les

Mezi hlavní důvody takových rozhodnutí na jihu Moravy patří nezralost či různé poruchy, například logopedické. Zuzana, která o tom promluvila jen pod podmínkou zachování anonymity, rozhodnutí odsunout nástup do lavic nelituje. Naopak. „Děti špatně mluvily a odklad jim určitě prospěl. Dozrály,“ stojí si za svým.

Ve vyjádření pro Deník Rovnost ji nepřímo podpořila předsedkyně jihomoravského sdružení dětských lékařů Pavlína Zemánková. Všímá si, že v posledních letech výrazně přibylo vad řeči a podobně. Je přesvědčená, že tyto děti odklad potřebují kvůli tomu, aby se pak mezi spolužáky nestaly terčem posměchu.

„Nikdy nebudu přesvědčovat žádnou maminku, aby nedozrálé dítko dávala do školy. Naopak, spíše ji budu brzdit. Prázdninové děti, a velmi často chlapečci, si potřebují vyhrát. Jsem za odklad, pokud vidím, že dítěti udělá dobře,“ reagovala Zemánková.

Voda z novomlýnských nádrží pomůže v boji proti suchu na Soutoku

Že usednutí do lavice může v krajním případě způsobit více problémů než užitku, potvrzuje i ředitel pedagogicko-psychologické poradny ve Vyškově Jilji Špičák. „Zbytečně se tak zatíží dítě, rodiče i školský systém. Pokud je pak dítě nezralé ve více oblastech, přikláníme se k odkladu,“ uvedl. Negativní vliv mají v příliš nízkém věku digitální technologie či nedostatečná pozornost rodičů věnovaná rozvoji dítěte.

Výše odkladů je ale v České republice podle náměstka Andryse ve srovnání se zeměmi Evropské unie vysoká až neúměrně. „Poradenská zařízení dle jejich vlastního vyjádření zohledňují vedle školní zralosti i mnoho dalších důvodů, které s ní nesouvisejí, a které spíše souvisejí s přáním rodičů nebo rodinnou situací dětí. Ať už je to jakkoli, výše odkladů je u nás dlouhodobě enormní,“ poukázal Andrys. Pro příklad uvedl Německo, kde jsou odklady kolem pěti procent.

Ministerstvo školství nyní připravuje soubor opatření, která mají pomoc trend zvrátit. Obsahovat má především změny přístupu učitelů či styl a náročnost výuky na prvním stupni. Jedním z řešení mohou být podle odborníků takzvané přípravné třídy. V Jihomoravském kraji jich k loňskému září bylo k dispozici 55. Nastoupilo do nich 673 dětí.

Fuck Putin: vulgární vzkaz v ukrajinských barvách zdobí bývalý úřad ve Vyškově

Na některých základních školách pak fungují také programy, které jsou zaměřené na budoucí prvňáčky. „Vedou je odborní pracovníci poraden, zpravidla startují v lednu a trvají až do zápisu. Říká se jim edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Mám zkušenost, že se i tímto způsobem daří odbourat případné nedostatky. Pokud se to nepovede, pak už je většinou na místě odklad,“ poradil rodičům Špičák.