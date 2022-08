Dostatek pohybu, poznávání nových věcí a rozvoj dovedností chce svému dítěti dopřát Lucie Zelinková z Brna. Proto je přihlašuje do dvou kroužků. Nově však musí počítat, že za ně zaplatí více. „Patříme k rodičům, kteří budou mít raději jen jedno dítě, ale vyrůstající v dostatku a s všeobecným rozvojem. Proto z minimálně dvou kroužků neslevím. Nicméně bych u nich uvítala možnost rozložení plateb. Zdražuje se vše a všude, takže je to nyní hodně náročné,“ povzdechla si brněnská matka.

Stejně jako ostatním rodičům se Zelinkové kroužky v novém školním roce prodraží. Brněnské základní školy jsou nucené zvedat jejich cenu. „Kroužky bohužel zdražit musíme. Zatím nemáme přesně spočítané o kolik, ale pro představu: pokud kroužek stál šest set korun na pololetí, nyní to bude zhruba osm set korun,“ vysvětlil ředitel Základní školy Vedlejší Jan Harmata.

Vedlejší není zdaleka jediná základní škola, která se tak rozhodla. Přibližně o deset procent více zaplatí za kroužky potomků rodiče například v Základní a mateřské škole Kotlářská 4. „Bohužel jsme o padesát korun za měsíc museli zdražit i školku a družinu,“ informoval ředitel Libor Zřídkaveselý.

Na vině je situace, kterou pociťuje každý: zdražování energií, surovin, vysoká inflace… „Náklady na provoz veřejných budov stoupají a obávám se, že během podzimu ještě drasticky stoupat budou,“ tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.

Na podzim se vše může změnit

Školní jídelny zatím s rostoucími cenami bojují jak se dá. Školy oslovené Deníkem Rovnost nezdražují, nebo jen o pár korun. Cena za oběd zůstává stejná jako v předchozím školním roce například na Základní škole Jasanová v Jundrově.

V řádech korun sice v červnu cenu zvedli na zmíněné základní škole Vedlejší, další nárůst tam však neplánují. Podobně jako v Kotlářské. „Jídlo jsme o dvě koruny zdražovali už v červnu. Ono to chvíli vydrží, proto aktuálně o dalším zdražování ve školní jídelně neuvažujeme,“ doplnil ředitel Zřídkaveselý.

I zvýšení ceny o pár korun však může řadu rodin zasáhnout. Zejména ty, kde mají více školou povinných. „Zásah do rozpočtu to je. Dvě děti mám ve škole, další nastupuje do školky. Minulý rok do jídelny nechodily, protože jsem byla doma a vařila pro všechny. Situace se u nás bohužel razantně změnila, proto budou děti navštěvovat školní jídelnu,“ svěřila se například Petra Löfflerová.

Byť se jídelny ve školách zatím drží, vše se podle odborníků může na podzim změnit. Nikdo totiž neví, jaká situace s cenami plynu a elektřiny nastane. „Vypukne-li krize naplno, mohou se náklady na provoz veřejných budov znásobit. To by samozřejmě výrazným způsobem zasáhlo i provoz jídelen, potažmo cenu tamních jídel. Těžko odhadovat, jak to bude. Zajištění chodu škol je hrazené z veřejných rozpočtů a města, obce a kraje stále nemají jasno co se týče zajištění energií na příští rok,“ uzavřel ekonom Kovanda.