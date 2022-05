Představitelé města počítají s šesti sty družstevními byty, dalších pět set bytů zařadí do programu výstavby dostupného bydlení ve spolupráci se soukromým sektorem. K tomu postaví také stovku jednotek pro zvláštní skupiny lidí, poslouží jako startovací, sociální, seniorské či bezbariérové. Zbytek výstavby pak zařídí Imos, který bydlení vybuduje v jižní části oblasti.

Lokalita Na Kamenkách je jednou ze šesti určených pro družstevní bydlení. Oproti ostatním je nejvíce pozadu. „Je jedinou, ve které zatím nemůžeme projektovat, a to hlavně kvůli potřebě změnit tam územní plán. V podstatě se nám podařilo vyřešit otázku budoucího odkanalizování, bohužel se zatím magistrátní majetkový odbor významněji nepohnul při výkupech tamějších pozemků od soukromníků," řekl primátorčin náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Domy s méně patry a velké byty. V Černovicích připomínkují výstavbu Na Kaménkách

Možnou podobu lokality ukázal vítězný návrh urbanistické soutěže před pěti let. Následně zpracovávanou studii, ze které vychází tamní nutná změna územního plánu, místní připomínkovali. Žádali hlavně dopravní napojení do Olomoucké ulice, aby nebyla ještě víc zatížená už teď frekventovaná Charbulova. Kdy přesně výstavba v lokalitě začne, není v tuto chvíli jasné. Podle původního plánu se měli přitom stavbaři pustit do práce už letos.

Milník družstevního bydlení v Brně: přihlášení lidé si vyberou konkrétní byt