Na brněnské výstaviště si lidé přišli pro téměř půl milionu dávek. O jeho provoz se staralo 272 zdravotnických pracovníků, 111 zdravotních sester Fakultní nemocnice Brno a dalších sedmačtyřicet pracovníků. „Projekt vakcinačního centra dokázal úžasným způsobem propojit svět zdravotníků a laické veřejnosti, kteří společnými silami vytvořili živý organismus, který pružně reagoval na měnící se podmínky. Bylo to nezapomenutelných osm měsíců života,“ uvedl Milan Krtička, vedoucí lékař týmu, který měl očkování na brněnském výstavišti na starosti.

Zájemci o vakcínu proti Covidu-19 tak od září musí zamířit do nově vybudovaného Diagnosticko-očkovací centra v budově P v areálu nemocnice v Bohunicích. Tamní kapacita činí 1 500 očkovaných denně.

Provoz na výstavišti ukončuje rovněž testovací centrum Podaných rukou. Důvodem je nižší zájem veřejnosti a vyšší finanční náročnost. Pojišťovny totiž snížily úhrady na antigenní testy z 350 korun za test na dvě stě. Organizace tak nově za každý provedený test z vlastních zdrojů doplácí téměř padesát korun. „Jen za srpen jsme tak zaplatili přes 170 tisíc korun ze svého. Dovolit jsme si to mohli jen díky tomu, že v prvních měsících se nám podařilo na testování nějaké peníze vydělat. Nyní se ale už pohybujeme v záporných číslech a situace není udržitelná,“ sdělil ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Test point se tak přesouvá do prostor bývalé restaurace Bohéma v brněnském Janáčkově divadle, kde Podané ruce provozují rovněž očkovací centrum.

Testování i očkování se kvůli nařízení Krajské hygienické stanice bude odehrávat v odlišných časech. Testování každý den od sedmi od rána do půl jedné dopoledne. Vakcinace pak od pondělí do soboty od dvou odpoledne do osmi do večera.

Testovací centrum na výstavišti zahájilo činnost v říjnu 2020. Největší test point v republice provedl za dobu své existence přes 310 tisíc testů. Dalších 122 tisíc provedly mobilní týmy Podaných rukou.