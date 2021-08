Dlouho sloužily průmyslu, později léta chátraly. Dva zanedbané areály ležící na opačných březích řeky Svitavy v brněnských Husovicích a Zábrdovicích nabídnou po zásadních proměnách bydlení pro tisíce lidí. V Nové Zbrojovce a Nové Motorárně dělníci postaví nejméně stovky bytů. Místa propojí nový most. Jeho podobu určí příští rok architektonická soutěž, na posledním jednání o tom rozhodli městští radní.

Konstrukce bude třiapadesát metrů dlouhá a osmadvacet metrů široká. Podle primátorčina náměstka Petra Hladíka podobně velký most ve městě nevznikl posledních zhruba šedesát let. „Říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby podoba mostu vznikla na základě architektonické soutěže. Aby dílo, které tu bude na desítky a možná stovky let, bylo něco hezkého, co tu zůstane pro příští generace,“ uvedl.

Ze čtyř pruhů na mostě poslouží dva pro městskou hromadnou dopravu a dva pro ostatní provoz. Lidé na kole získají cyklopruhy, pěší šestiapůlmetrové chodníky. Mostem se propojí páteřní ulice obou areálů Nová Šámalova a Nová Dukelská. Poslouží i jako propojka Židenic, Zábrdovic a Husovic.

Přes most i hlavní ulice se Brňané dostanou městskou hromadnou dopravou. „I když se to může stát skutečností až za několik let, s vedením linek v nových ulicích počítáme. Obsloužíme díky tomu nové území,“ reagovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Představitelé města předpokládají náklady na vybudování konstrukce přes 223 milionů korun. Část pokryjí z příspěvků poskytnutých oběma investory. Všechny tři strany se na tom dohodly ve smlouvě o spolupráci, která definuje základní principy koordinovaného postupu přeměny rozvojového území a výstavby.

Součástí výstavby budou i nájezdy na most. „Ten do ulice Nová Šámalova je dlouhý přibližně pětasedmdesát metrů, do ulice Nová Dukelská je navržena na 165 metrů. Křižovatkovou větev vedoucí na západ propojíme silnicí s ulicí Svitavské nábřeží. Bude dvoupruhová, i tam po obou stranách povede chodník,“ přiblížil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Stavba mostu může podle náměstka Hladíka začít hrubým odhadem v letech 2024 či 2025. Představitelé města ji musí sladit s projektem ochrany proti povodním u Svitavy, kdy budou dělníci pracovat právě v blízkosti areálů. Bez ní nemůže konstrukce vzniknout. „V současné době připravujeme zadávací řízení na výběr projektanta a spolupracujeme s investory v území,“ sdělil Radim Vítek z kanceláře městského architekta. Její pracovníci mají protipovodňová opatření na starosti.

Ochrana proti velké vodě má být hotová do roku 2025. Už v příštím roce začne investor v jižní části areálu Nové Zbrojovky stavět první budovu. V úvodní etapě plánuje vybudovat šest bloků. „Kompletně dostavěnou ji chceme mít do pěti let,“ řekl už dřív ředitel brněnské pobočky CPI Property Group Miroslav Pekník.

Vlastník areálu Nové Motorárny, firma Imos Development, s pracemi na projektu jeho zástavby dosud nezačala. V souladu s platným územním plánem ale počítá s tím, že lokalitou povede ulice Nová Dukelská. „Komunikace bude v dostatečné kapacitě i pro městskou hromadnou dopravu, doplněna bude cyklopruhem i zelení," zmínila výkonná ředitelka společnosti Hana Vyplelová.

Nový most přes řeku Svitavu



- Propojí areály Nová Zbrojovka a Nová Motorárna v brněnských Husovicích a Zábrdovicích.Hrubým odhadem začne vznikat v letech 2024 či 2025.



- Náklady zástupci města předpokládají přes 223 milionů korun.



- Bude dlouhý 54 metrů a široký 28 metrů.



- Jeho podobu určí architektonická soutěž, její výsledky mají Brňané poznat v březnu.



-V jeho okolí má do roku 2025 vzniknout ochrana proti velké vodě.