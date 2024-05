Bývalý Čedok u nádraží v Brně bude Burger King. Porazil asijské bistro i optiku

Hlavní problém je podle něj v tom, že podmínky splňuje jen jejich část. „Povinnost navrácení pozemků vznikla nabytím právní moci nového územního plánu. Zástupci města nedodrželi smluvní podmínky,“ míní Klaška.

Starostka zastupitelovu kritiku odmítla s tím, že v době, kdy zástupci Šlapanic schvalovali územní plán, vykonával Klaška funkci prvního místostarosty. „Měl tedy ve vedení města druhou nejvyšší funkci, jako člen rady města mohl předkládat návrhy. Připomínku nám ale mailem poslal a „ž dva dny před schvalováním územního plánu,“ řekla starostka.

Podle zástupců Státního pozemkového úřadu porušili vedoucí Šlapanic smlouvu, díky níž pozemky před devatenácti lety pro město převzali. Zástupci města před dvěma lety oznámili změnu územního plánu Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihomoravský kraj.

Právě na základě tohoto oznámení zkontrolovali úředníci nový územní plán. „Zjistilo se, že některé části pozemků nebo celé pozemky nyní leží mimo plochy, které při převodu splňovaly podmínky pro bezúplatný převod," sdělila mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová. Pracovníci úřadu proto vyzvali město k navrácení pozemků.

Pokud by Šlapanicím pozemek zůstal, plánuje na něm starostka vystavět sportoviště. „Moc nevěřím tomu, že by Šlapanice skutečně o pozemky přišly. Může se ale stát, že spor skončí u soudu. Pokud město ten pozemek, který už je zasíťovaný, ztratí, dopadne to jako řada dalších areálů, o které se ve skutečnosti nestarají zástupci státu, ale města,“ myslí si Trněná. Dodala, že podle ní by byla škoda o pozemky přijít a že je připravená o ně bojovat.