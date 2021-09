Uzavírka se dotkne i hromadné dopravy. Trolejbusy linky 31 nahradí autobusy a spolu s noční linkou N96 vynechají ve směru do Šlapanic zastávku Šlapanice, Hraničky. Do Brna pojedou ze zastávky Šlapanice Kalvodova přes Bedřichovice.

Ve dvoukilometrovém úseku zůstane otevřený jeden pruh pro auta přijíždějící do Šlapanic. V opačném směru povede objížďka přes šlapanickou místní část Bedřichovice. Hotovo má být 30. listopadu.

Náročné cestování do Brna čeká obyvatele Šlapanic. Silnici do Slatiny totiž uzavře stavební firma, která v neděli začne s její rekonstrukcí za patnáct milionů korun. „Na silnici se chystáme vyměnit asfaltové vrstvy vozovky,“ sdělila Markéta Karbanová z jihomoravské Správy a údržby silnic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.