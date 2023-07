Srdce Starého Brna, areál Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí, ovládl čtvrtý prázdninový víkend oblíbený Mendel festival. 8. ročník si letos připomněl 201 let od narození otce genetiky Gregora Johana Mendela. Vrcholem akce se stalo vystoupení francouzské skupiny Gipsy Kings. Jako předskokan zahrála rumunská dechová kapela Fanfare Ciocarlia.

Vystoupení skupiny Gipsy Kings | Video: Deník/Sabir Agalarov

„Mendel festival patří k nejdůležitějším letním open air festivalům města Brna a to z mnoha důvodů, ale především proto, že spojuje na první pohled neslučitelné – vědu, víru a zábavu," komentují festival pořadatelé. Během pátečního a sobotního dne si několik stovek návštěvníků užilo kromě pestré nabídky hudebních vystoupení také řadu odborných přednášek a zábavných aktivit. Zájemci mohli nahlédnout například i do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU nebo do Pivovaru Starobrno.

Hudební tečkou se na závěř festivalu stalo vystoupení světoznámé skupiny Gipsy Kings. Ta přinesla posluchačům autentickou romskou hudbu. A právě za svůj unikátní přínos hudbě získali první zlatou desku pro romskou hudební skupinu a dokonce vyhráli Grammy. Na svém kontě mají i hudbu k muzikálu Zorro.