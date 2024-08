Brňané si od úterního večera do soboty mohou užít na náměstí Svobody oslavy Dožínek. Podívají se na ukázky tradičních řemesel, zazpívají si s cimbálovou muzikou nebo si poslechnou vystoupení několika dalších hudebních skupin.

Na slavnosti se přišla podívat i důchodkyně Dana, která šla náhodou kolem. Příjmení si nepřála zveřejnit. „Jen se dívám, co to tady je. Zaujalo mě kameninové nádobí, protože s ním hodně pracuji. Mám ještě staré formy na bábovku, na beránka, na vánočku, i takzvané sádelňáky,“ vyjmenovala penzistka u pódia, kde bylo vystaveno právě ručně dělané nádobí z kameninové hlíny.

Nádobí tady drátkovala Miluše Hrachovinová z Litovle. „Jsem členem spolku lidových řemeslníků a výrobců. Dostali jsme nabídku, že tu můžeme předvádět, tak jsem se toho ujala,“ vysvětlila.

Drátkovat bude ještě v pátek od dvanácti do čtyř hodin. Ve čtvrtek zase předvede zájemcům práci s hrnčířským kruhem.

Návrat do dětství

Důchodkyni Danu ukázka řemesla vrátila na chvíli do jejího dětství. „Pamatuju si, že moje babička vždycky čekala, až upadne nějaký střípek nebo něco napraskne. Pak to dala dráteníkovi. Seděl na malé židličce a drátoval tak, aby to drželo tvar,“ vzpomínala žena.

Hrnčířka Hrachovinová se k řemeslu, které tento týden předvede Brňanům, dostala jako malá. „Jednou nám o keramické dílně vyprávěla družinářka, a vyprávěla tak pěkně, že jsem to chtěla zkusit,“ přiblížila k práci, která jí nakonec zůstala celý život. Své výrobky nejčastěji prodává právě na akcích, jako jsou brněnské Dožínky.

Podle místostarostky městské části Brno-Střed jsou Dožínky další z akcí konceptu Slavnosti Brno. „Kladli jsme důraz na kvalitní kulturní i doprovodný program, který návštěvníkům přiblíží svátek sklizně,“ uvedla.

Doplnila také, že nově si budou moct příchozí sednout pod stínící plachty natažené nad náměstím.

Brňané si na náměstí Svobody mohou užít oslavy Dožínek, kde je čekají ukázky tradičních řemesel, hudební vystoupení a další doprovodný program. | Video: Deník/Kristýna Bartošíková

Mluvčí městské části Brno-Střed sdělil, že Dožínky jsou čtvrtou akcí, kterou městská část letos pořádá na náměstí Svobody. „V předchozích měsících si návštěvníci užili Velikonoce, Májové slavnosti a Svatojánské slavnosti,“ řekl. Sérii podle něj zakončí oslavy vinobraní v září.