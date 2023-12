Arnoldova vila v Brně po dvou letech úprav ve čtvrtek slavnostně otevřela. Fungovat bude ale až od ledna, a to ve zkušebním provozu, návštěvníci se do ní podívají až na začátku příštího roku. Od prvního května pak bude k dispozici kompletně i se zahradou, kterou představitelé Muzea města Brna začnou nyní upravovat. Po dokončení bude areál spojený s dnes již otevřenými a propojenými zahradami u vil Tugendhat a Löw-Beer.

Po dvou letech prací je dokončená oprava domu a i připravená úprava rozsáhlého pozemku vily mezi ulicemi Černopolní a Drobného navazující na Lužánecký park. „Volně přístupné zahrady vil Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily návštěvníkům nabídnou zelený vnitroblok na pozadí historického kontextu životního stylu devatenáctého a dvacátého století s důrazem na historické soužití české, německé a židovské komunity", popsal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

K nejnáročnějším pracím na obnově domu patřilo statické zabezpečení objektu, a to vnější i vnitřní. Stavebníci museli při rekonstrukci zasáhnout až do základů budovy. Ty totiž pod vilou z roku 1862 prakticky neexistovaly. Cihly, ze kterých je dům postavený, byly sázeny přímo do hlíny. Statice vily navíc příliš nepřidalo ani její umístění ve svažitém terénu brněnských Černých Polí. „V celém svahu je aktivní sesuv," vysvětlil technik Arnoldovy vily Libor Krejčí.

Zvýšenou pozornost pracovníci věnovali i autentickým konstrukcím a detailům. Arnoldova vila vydala při své rekonstrukci mnoho ukrytých pokladů. Přestože ve vile šest dekád sídlila mateřská škola, povedlo se zde dochovat historicky cenné drobnosti i některé původní vybavení. Například původní tapety, více než sto let starou jízdenku, dobový tisk nebo dekorativní dlažbu ze začátku minulého století.

Přestože vila ve čtvrtek slavnostně otevřela, fungovat začne až v polovině ledna, a to ve zkušebním provozu. Veřejnosti bude objekt postupně zpřístupňován na začátku příštího roku s nabídkou přednášek, komunitních setkání, edukačních programů, zapojování spolků a dalších projektů. Od května již bude k dispozici kompletně i se zahradou.

Zahrada se do té doby změní v park a propojí se se svými sousedkami. Dříve na pozemku vedle vily stály bývalé konírny, ze kterých dobrovolníci při akci Z vybudovali komunitní saunu. Tu město nechalo navzdory protestům saunařů z početné komunity zdemolovat.

Ve vile budou dvě stálé expozice. První z nich nese název Genius Loci a je věnovaná brněnskému architektovi a staviteli Josefu Arnoldovi, dějinám a stavebnímu vývoji vily. Druhá se jmenuje Židé v Brně. Na její přípravě se podílela i Židovská obec v Brně.

Rekonstrukce zahrady bude stát přes dvacet miliónů. Úpravy samotné vily přišly na 110 miliónů korun. Náklady byly částečně hrazené z takzvaných Norských fondů, skrze které přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

Vilu postavil Josef Arnold a sloužila jako sezónní sídlo v takzvané První vilové kolonii nad Lužáneckým parkem. Jako architekt vtiskl v Brně podobu dalším stavbám, mezi které patří Kounicův palác na Moravském náměstí, Biskupský chlapecký seminář, palác Bochnerů von Stražisko či palác Gustava Adolfa von Schoellera. Jako stavební realizátor cizích projektů pak pomáhal vybudovat Muzejku, Červený kostel, německé gymnázium, a německou tělocvičnu pod Špilberkem.

Vilu Josefa Arnolda upravovali její další majitelé, posledními byli Cecilie a Kornelius Hože. Cecilie, manželka významného advokáta a spolumajitele maloměřické cementárny a teta Grety Tugendhat, rozšířila vilu v duchu art deco s prvky secese. V padesátých letech byl dům upraven pro potřeby mateřské školy, ta zde sídlila až ro doku 2012. Uzavřít ji museli kvůli nevyhovujícím statickým a hygienickým podmínkám. Vila pak zůstala po téměř celé desetiletí opuštěná.