Sledujte ONLINE: Druhý ročník Diskuze s hejtmanem Šimkem o směřování kraje

Brno – Už rok vládne jižní Moravě nové vedení kraje. Jaké jsou možnosti jižní Moravy? Co překvapilo nového hejtmana ve správě kraje? Jaké má kraj možnosti investic v době, kdy se zvyšují platy? Na co se chce hlavně zaměřit? Jak chce přilákat investory na jižní Moravu? A také o tom, jak zapálit více mladých lidí pro technické vzdělávání. To jsou hlavní témata pondělní panelové diskuze s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem, kterou budeme sledovat online na našem webu od poledne do druhé odpoledne.

Panelová diskuze Deníku Rovnost s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem a pozvanými hosty.Foto: DENÍK/Attila Racek

Debatu na brněnské hvězdárně, kde v panelu budou s hejtmanem sedět i jeho náměstkyně Taťána Malá, rektor brněnského Vysokého učení technického Petr Štěpánek nebo ředitel Jihomoravského inovačního centra Petr Chládek, obohatí i dotazy z pléna starostů, odborníků a významných osobností našeho kraje. Debata je součástí projektu panelových diskuzí Deník s vámi, na nichž vydavatelství Vltava Labe Media umožňuje významným osobnostem jednotlivých krajů diskutovat přímo s hejtmany o palčivých otázkách i možnostech rozvoje regionu. Jak vypadaly debaty v jiných krajích nebo ta únorová v Brně lze shlédnout na webu www.deniksvami.cz. Sledujte online na webu www.brnenskydenik.cz. Již v pondělí v poledne. Takto vypadalo únorové setkání s hejtmanem v projektu Deník s vámi na brněnské hvězdárně: ČTĚTE ZDE

