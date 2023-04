Ke společnému stolu usedli zástupci slévárny a petičního výboru, který se o omezení zápachu dlouhodobě snaží, před několika dny. Vedení závodu následně představilo varianty řešení, které by odér pomohly omezit.

Jednou z možností je zahořování na speciální lince prostřednictvím úprav závaží. To by výrazněji podpořilo hoření plynů a tím jejich lepší vyloučení. „Oceňujeme, že slévárna na problému pracuje a že s námi ohledně aktuálního stavu také komunikuje,“ zhodnotila schůzku členka petičního výboru Petra Frisk.

Další varianty jsou zaměřené na výduchy a možnosti, jak minimalizovat aromatické látky, jež z nich vycházejí. Konkrétně se jedná o gelovou technologii neutralizující pachy, filtrování prostřednictvím aktivního uhlí a studenou plazmu. „První testy s neutralizací pachů přes gelovou technologii jsme provedli minulý pátek. Výsledky budeme znát do deseti dnů, výbor o nich informujeme,“ uvedla mluvčí slévárny Kateřina Svobodová. Další schůzka obou stran je naplánovaná na červen.

Slévárna Heunisch nesplnila, co měla. Poslala jen část dokumentů

Spolupráci slévárny s petičním výborem vítá vedení některých brněnských městských částí. „Vnímám pozitivně snahu tento problém řešit. Jsem si vědoma, že nárazově je to potíž. Bohužel je to historicky dané tím, že byl provoz v místě dřív, než se tam postavilo sídliště. Hlavní zásluhu na řešení problému mají lidé, kteří na zápach dlouhodobě upozorňovali. Vážím si také vstřícnosti slévárny, která se k situaci postavila čelem a snaží se jí konstruktivně zabývat,“ prohlásila vinohradská starostka Jitka Ivičičová.

Na odstranění zápachu má slévárna poslední měsíc, podle rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu musí odér zmizet nejpozději do konce letošního dubna. Ředitel firmy Jens Heunisch označil finální verdikt za výzvu. Kvůli tomu se dostal do sporu se židenickým starostou Petrem Kuncem, který proti zápachu ze slévárny dlouhodobě vystupuje. V otevřeném dopise mu navrhl schůzku, Kunc však požadoval účast celého petičního výboru.

Konec šíření zápachu ze slévárny Heunisch v Brně. Je to výzva, říká ředitel

Proti dřívějšímu rozhodnutí krajského úřadu se vedení slévárny ohradilo, s odvoláním však neuspělo. Verdikt posléze potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Správní řízení jihomoravských úředníků prokázalo, že činnost slévárny vyvolává dlouhodobě neutěšený stav, který vede k neustálým stížnostem obyvatel z okolí.

Provozovatel podle nich současně neprovedl technická opatření, aby pachovou zátěž odstranil. „Rozhodnutí mimo jiné zpřísňuje četnost měření emisí, stanovuje závazné termíny pro dokončení úprav technologií nebo povinnost výrobní prostory stavebně uzavřít tak, aby správně fungovala vzduchotechnika. Následovat budou zkoušky a měření tak, aby nejpozději od 1. května 2023 zápach lidi v obytných zónách jihovýchodní části Brna neobtěžoval,“ informovala před časem mluvčí jihomoravského krajského úřadu Markéta Balcárková.

Slévárna Heunisch v Brně musí odstranit zápach, potvrdilo ministerstvo

Slévárenskou výrobu Heunisch označil za nepostradatelnou, její omezení by dle něj mohlo mít nepříjemný dopad na každodenní život obyvatel. Jak přesně by ale omezení nebo kompletní odstranění zápachu mělo produkci ovlivnit, neuvedl. Pro řadu lidí se nicméně odér stal takřka nesnesitelným. „Jsem poměrně zdravý člověk, ale dělá se mi z něho špatně. Kolikrát je to smrad jako z výfuku od auta,“ prohlásila dříve Brňanka Stanislava Herzánová.