Boleti hlavy, nevolnost a zápach. Obyvatelé jihovýchodní části Brna si roky stěžují na obtěžující odér. Původcem je brněnská slévárna Heunisch. Firma nyní musí zápach omezit. Krajský soud v Brně zamítl žalobu, kterou se slévárna domáhala zrušení tohoto rozhodnutí, které předtím v odvolacím řízení potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí. Slévárně tedy nyní soud stanovil naplnit rozhodnutí Krajského úřadu v Brně.

Zápach podle místních vychází ze slévárny Heunisch. | Foto: Stanislava Herzánová

„Slévárna Heunisch Brno, která je podle zjištění krajského úřadu zdrojem obtěžujícího zápachu v jihovýchodní části Brna, odmítá doložená fakta. Odsouvá navíc plnění původně deklarovaných změn a termínů,“ sdělila tisková mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Slévárna Heunisch podala v září loňského roku žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které předtím zamítlo odvolání této firmy proti zpřísnění podmínek pro provoz továrny, o kterém rozhodl krajský úřad. „Slévárna se domáhala zrušení tohoto rozhodnutí a tvrdila, že není zdrojem obtěžujícího zápachu. Rozporovala nově stanovené emisní limity pro specifické znečišťující látky z její činnosti, které jsou prokazatelně zdrojem zápachu, a současně nesouhlasila ani s požadavky a harmonogramem uplatnění nových technických podmínek provozu,“ připomněla Knotková.

Zápach ze Slevárny Heunisch v Brně: nové návrhy řešení, čas jen do konce dubna

Soudem potvrzené rozhodnutí podle ní zpřísňuje četnost měření emisí, stanovuje závazné termíny pro dokončení úprav technologií nebo povinnost výrobní prostory stavebně uzavřít tak, aby správně fungovala vzduchotechnika a pachově problémové látky mohly být účinně omezené. Všechny nové povinnosti a podmínky provozu by se měly provádět v etapách v co nejkratším čase. Následovat by měly průběžné zkoušky a měření emisí tak, aby nejpozději od 1. května zápach lidi v jihovýchodní části města Brna neobtěžoval. Zápach dopadá na kvalitu života lidé bydlících v okolí Juliánova, Líšně, Vinohrad a Slatiny.

Situaci Deník sleduje a jak již informoval, v březnu představila firma tři různé způsoby, jak se šíření zápachu pokusí zabránit. Ke společnému stolu tehdy usedli zástupci slévárny a petičního výboru, který se o omezení zápachu dlouhodobě snaží. Vedení závodu představilo varianty řešení, které by odér pomohly omezit. Jednou z možností je zahořování na speciální lince prostřednictvím úprav závaží. To by výrazněji podpořilo hoření plynů a tím jejich lepší eliminaci.

Slévárna Heunisch nesplnila, co měla. Poslala jen část dokumentů

Další tři varianty jsou zaměřené na výduchy a možnosti, jak minimalizovat aromatické látky, jež z nich vycházejí. Konkrétně se jedná o gelovou technologii neutralizující pachy, filtrování prostřednictvím aktivního uhlí a studenou plazmu.

Koncem března slévárna provedla test technologie gelových plátů, která neutralizuje pachy. Výsledky této zkoušky prokázaly redukci pachové stopy o 52,8 procent. „Nasazení tohoto zařízení prodlužujeme o měsíc, do 9. května, a to na výduchu nad chladicím tunelem, abychom získali i další provozní zkušenosti testované technologie,“ uvedla mluvčí slévárny Kateřina Svobodová v tiskové zprávě.

Ředitel slévárny poslal otevřený dopis na radnici. Víme proč

Jak doplnila, v oblasti redukce pachů je Heunisch mezi slévárnami šedé litiny bez nadsázky průkopníkem. „Funkční řešení pro naši výrobu se teprve hledá, což je zapotřebí z hlediska časové náročnosti zohlednit,“ upozornila Svobodová.

Slévárna už o výsledcích testu informovala petiční výbor. Na zápach, jehož původcem je právě slévárna, si lidé stěžovali už od roku 2019. Uváděli štípaní očí, bolest hlavy nebo nevolnost. Kraj začal situaci řešit v roce 2021.