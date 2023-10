/FOTO/ Desítky lidí přišly v pondělí v podvečer na debatu týkající se slévárny Heunisch v brněnské Líšni. Setkání zorganizoval petiční výbor, který se dlouhodobě snaží o ochranu obyvatel sídlišť v okolí slévárny před zápachem, který z ní vychází.

Kromě výboru se debaty zúčastnili také pracovníci České inspekce životního prostředí, starostové dotčených městských částí a zástupci slévárny. Na poslední chvíli svou účast zrušili představitelé Jihomoravského kraje. Deník o vývoji situaci pravidelně informuje.

Lidé se hodně zapojovali do diskuze a kladli otázky jak zástupcům slévárny, tak pracovníkům České inspekce životního prostředí. „Není možné něco udělat s rozptylem látek do ovzduší, aby to nebylo tak nízko nad zemí? Nejde to rozptýlit do vyšších pater?" tázal se například Ondřej Majer z brněnských Vinohrad.

Takové řešení by ale podle vedoucího výrobně technického oddělení Ondřeje Boušky nebylo příliš efektivní.

„Pokud postavíme vyšší komín, pouze přesuneme problém jinam," vysvětloval. V podobném duchu se pak nesla většina debaty, která obyvatele sídlišť v okolí slévárny příliš neuklidnila. Naopak vyšlo najevo, že rychlé a účinné řešení, po kterém lidé volají, podle vedení slévárny neexistuje.

Několikrát to během své prezentace zdůraznil přímo Bouška. Slévárenství je podle něj černé řemeslo, které vytváří zápach. „Kdybychom mohli zmáčknout čudlík a říct, že ode dneška přestáváme páchnout, tak to stoprocentně uděláme," ujišťoval Bouška přítomné.

Podle něj slévárna pracuje s nejlepší dostupnou technologii a surovinami a není nic efektivnějšího, co by momentálně mohla zavést ve výrobě.

Možným řešením je podle vedení slévárny vývoj v oblasti pojivových směsí, které jsou jedním ze zdrojů zápachu. To je ale běh na dlouhou trať. Zároveň se slévárna Heunisch údajně snaží pracovat na výzkumu technologií, které by omezily úniku zápachu z výroby do okolního ovzduší.

V české legislativě není stanoven emisní limit pro pachové látky. „Zápach je velmi individuální záležitost a obtížně se měří. Složitě se zjišťuje, odkud se bere," uvedl židenický starosta Petr Kunc.

Frustraci nad bezvýchodnou situací vyjádřila na debatě obyvatelka Staré Líšně. „Tato schůzka nám nepřinesla žádný výsledek. Slévárna tvrdí, že problém je v pojivových směsích a je to na dlouhé roky, než se něco vyvine. Pracovníci z inspektorátu nám nepomůžou, protože nic nezměří. Tak kdo nám pomůže?" pronesla žena.

Pozornost tak upírají členové petičního výboru ke konci letošního roku. Do té doby totiž musí slévárna krajskému úřadu předložit návrh na snížení pachových látek, a to včetně harmonogramu. Vyplývá to z patnácté změny integrovaného povolení, ke které došlo v minulém týdnu.