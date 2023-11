Od jedné do dvou hodin odpoledne se pracovníci ranní směny ve slévárně sešli v jedné z hal, aby s transparenty a odznáčky protestovali proti hrozbě zvýšení ceny energií a dopadům konsolidačního balíčku. „Pro slévárnu je cena energií zásadní, jejich zvýšení by představovalo velký zásah do hospodaření firmy. Ve spojení s úbytkem zakázek jsou navíc ohrožena pracovní místa ve firmě," vysvětlil předseda základní organizace odborového svazu KOVO Slévárny Kuřim Ivan Vykypěl.