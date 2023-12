Velká poptávka je rovněž po luxusních doplňcích , před jedním ze známých klenotnictví se dokonce stojí řada. Převážně mladší dívky čekají, až je personál pustí dovnitř, aby si mohly vybrat šperk podle vlastních představ. „Dostala jsem od mámy k Vánocům peníze, jdu si za ně něco vybrat. Mají velké slevy, tak se to vyplatí,“ svěřuje se například Anežka Kolková.

„Vidíte, dávejte pozor, tady musíte ten náramek pořádně zapnout,“ upozorňuje prodavač jednu z žen, které padl do oka šperk v jednom ze stánků v nákupním centru.

Zatímco se řidiči snaží najít některé z posledních volných míst na rozlehlém parkovišti, hrnou se další a další návštěvníci do útrob obchodního domu. Na výběr je oblečení, ale také šperky, doplňky, elektronika nebo kosmetika.

Ruch panuje nejen v klenotnictvích či obchodech s oděvy, desítky lidí proudí do prodejny s elektronikou. Mobily, tablety, počítače, spotřebiče, televize, vše jde po Vánocích na dračku.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

„První půl hodinu, než sem všichni stihli přijet, byla poklidná atmosféra. Pak se ale situace rozjela a od té doby máme velký nával. Lidé se spíše rozhlížejí, než že by kupovali konkrétní zboží. Někdy ho mají vybrané z eshopu, ale různě se to mísí,“ popisuje středeční povánoční situaci prodejce v obchodě s elektronikou Vojtěch Bartoněk.

Frmol je zřetelný na první pohled, jeho kolegové svižně rázují napříč prodejnou, aby pomohli zákazníkům, kteří s výběrem potřebují poradit. „Lidé nakupují opravdu všechno, obzvlášť, když narazí na slevy,“ přikyvuje mladý muž.

Za nákupy nečekaně vyráží i Lenka Lautrbachová se svou matkou. Na Štědrý den se jim rozbila lednice a oprava už není možná. „Zatím ale nemůžeme nic konkrétního vybrat, protože máme atypickou velikost a lednice je vestavěná. Na slevy ale příliš čekat nemůžeme,“ vysvětluje žena.

Protože se blíží poledne, vydávají se někteří zákazníci posilnit do samoobslužné jídelny o patro výše. Ačkoli je odtamtud dobře viditelné, jak se návštěvníci Olympie v Modřicích na Brněnsku pohybují takřka jako mravenci, zajímá většinu spíše otázka, co dobrého si dají k obědu. K výběru mají hned z několika desítek restaurací, i před nimi se však tvoří dlouhé řady. K sezení zůstává posledních několik volných míst.

Tisíce lidí procházejí ve středu dopoledne nákupním centrem Olympia v Modřicích na Brněnsku. Začínají totiž povánoční výprodeje.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

„Celé svátky jsme jedli kapra, řízky a bramborový salát, takže už nám to lezlo krkem. Těšili jsme se na běžné jídlo, proto jsme neváhali a zašli si na něco dobrého. Přijeli jsme kousek od Břeclavi, většinou jezdíme na nákupy buď do Rakouska, nebo do Olympie. Děti u nás byly na Vánoce, tak už jsme se těšili, až vytáhneme paty z domu,“ vypráví muž, který se Deníku představil jako Miroslav.

Přestože působí na první pohled vcelku spokojeně, skutečnost je podle něj trochu jiná. „Jsem tady z toho trochu nešťastný, ani jsme nepočítali, že přijede tolik lidí. Žena si vybírá drogerii a další věci, já na ni jen čekám. Spíš se rozhlížíme, než že bychom nějak cíleně nakupovali,“ popisuje muž a pozoruje svou ženu, která zrovna vchází do dalšího obchodu s drogerií a kosmetikou.