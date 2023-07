Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Dan Ťok

V září 2018 získalo Ředitelství silnic a dálnic územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova, který je součástí plánované dálnice D52 od Pohořelic po státní hranici s Rakouskem. „Můžeme začít vykupovat pozemky a požádat o stavební povolení, abychom mohli začít v roce 2020 stavět,“ věřil tehdejší ministr za ANO Dan Ťok. Další úseky z Mikulova směrem do Brna měly navazovat v dalších letech.

Ještě v roce 2017 sliboval Ťok dolnorakouské hejtmance, že stavba začne už v roce 2019. Dělníci nekopli v úseku mezi Pohořelicemi a Rakouskem do země ani o několik let později.

Dálnice do Vídně je blíž, ŘSD má územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova

Zdroj: Deník/Klára Cvrčková

Karel Havlíček

Stejnou otázku, jakou měli obyvatelé i na jeho předchůdce, vyslovili na ministra dopravy za ANO Karla Havlíčka v únoru 2021 v jeho internetovém pořadu Na rovinu. A to kdy začne dostavba dálnice z Brna na Vídeň. „Nejbližší možný úsek je obchvat Mikulova. Tam už bylo územní rozhodnutí, teď bylo zase napadené. Je to nekonečná story. Podle mého názoru, když by to šlo hodně dobře, mohlo by to být na konci roku 2022. Když by to bylo pomalejší, tak ještě o pár měsíců později," odpovídal tehdy Havlíček.

Přestože jím předpokládané období už pominulo, obchvat Mikulova zůstává stejně jako další úseky D52 mezi Pohořelicemi a hranicemi s Rakouskem jen na papíře.