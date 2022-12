Slivovici podepsal i Polívka, dražba pomůže Mikulášovi s obrnou také v Brně

Herec Bolek Polívka, zpěvák Richard Krajčo, rychlobruslařka Martina Sáblíková, moderátor Ondřej Sokol nebo šéfkuchař Přemek Forejt. Každá z těchto známých moravských osobností a mnohé další podepsaly jednu z dvanácti lahví dvanáctileté slivovice Žufánek stočené k oslavám dvanácti set let od první písemné zmínky o Moravě. Ta teď může pomoci. Dvanáct lahví totiž poputuje do dražby a vybrané peníze na nákup ortéz pro šestiletého Mikuláše Raka, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Ortézy, které by chlapci pomohly postavit se na nohy a věnovat se milované atletice, totiž pojišťovna neproplácí.

Mikuláš Rak trpí dětskou mozkovou obrnou. Dražba archivní slivovice mu má přispět na pomůcky. | Foto: Se svolením Anny Rakové