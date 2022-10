Po razii v Brně stíhají žalobci osm lidí. Viní je z účasti ve zločinecké skupině

Aby se lidé o přidělení městského bytu mohli ucházet, musí v městské části splnit několik podmínek. V prvé řadě je nutné vyřídit registraci, doklad o zaměstnání, nevlastnění nemovitosti a několik dalších kritérií. „Nevytváříme žádný pořadník. Každý měsíc si poté může uchazeč požádat o některý z bytů v různých lokalitách, které zveřejňujeme na úřední desce,“ sdělila v pátek mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Bytová komise posléze jednotlivým kandidátům přiděluje body. Ty uchazeči získávají za žádost s manželem nebo manželkou, případně registrovaným partnerem, dále za nezletilé děti ve vlastní péči či uvedení některého ze zdrojů příjmů specifikovaných v kritériích městské části. „Pracovníci bytového odboru poté uchazeče seřadí podle počtu získaných bodů, v případě stejného výsledku pak podle abecedy,“ doplnila Dobešová.

Někteří zadržení v kauze městských bytů se přiznali, dva jsou ve vazbě

Pomoci mohou členové bytové komise Brna-středu konkrétním žadatelům také prostřednictvím takzvaného subjektivního půlbodu, kdy uchazeče hodnotí čistě dle individuálního posouzení. „Nemyslím si, že by na tom postupu bylo cokoliv netransparentního. Opozice pořád opakuje něco, že je systém neprůhledný, přitom u nás z hlediska vedení spisů byl před nedávnem bytový odbor magistrátu a uznal, že jsme v ničem nepochybili,“ sdělil Deníku Rovnost radní pro oblast bydlení a dopravy Jan Mandát.

Postup, podle nějž přidělování městských bytů v Brně-středu funguje, začal platit v roce 2017, tedy ještě před koalicí, která nyní své volební období končí. Právě od současného bytového odboru dostala městská část před několika lety výtku, že je postup přidělování bytů nedostatečně transparentní. „Ptal jsem se tedy, jaký bychom měli zvolit postup, abychom se tomu vyvarovali. Na to nám z magistrátu poradili právě zavedení subjektivního půlbodu,“ doplnil Mandát. Z tehdejších jedenácti lidí zároveň vedení městské části rozšířilo počet členů bytové komise na aktuálních čtrnáct.

Právě na to ale dlouhodobě upozorňovala předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková. „Hlavní problém je v tom, že je systém nastavený velmi subjektivně. Bodový systém má pro komisaře sloužit pouze orientačně, pro bytovou komisi by současně měla zůstat jakási variabilita. Dlouhodobě jsem navrhovala, aby se finální rozhodování konalo třeba mezi pěti uchazeči a ne mezi jedním a případně náhradníkem. Současná koalice měla v komisi asi osm nebo devět hlasů, což jim také velmi usnadnilo rozhodování o tom, komu se obecní byt přidělí,“ komentovala situaci Spilková.

Kauza přidělování městských bytů v Brně: osm zadržených lidí a policejní razie

Zároveň poukázala, že měl být většinou rozhodující právě motivační dopis, který je součástí požadavků k získání městského bydlení. „Typicky pan Bradáč jeden z dopisů vytáhl a řekl, že jej tento konkrétní příběh zaujal. Nevím, jestli to někomu připadá jako racionální rozhodování, mně teda ne. Motivační dopisy zároveň nebyly nikterak verifikované, lidé si tam v podstatě mohli nalhat, co potřebovali, aniž by to někdo zkontroloval. Revizi nepodléhalo dokonce ani zaměstnání, jednou se stalo, že komise vybrala někoho, kdo měl pracovat ve firmě, která už devět let neexistovala,“ pokračovala Spilková.

Vůči vyjádření Spilkové se ale radní pro oblast bydlení Jan Mandát razantně ohradil. „Paní Spilková na komisi snad v životě nebyla a nikdy jsem od ní ani neviděl jediný návrh na změnu systému. Komise kolikrát ani nenavrhla jen jednoho uchazeče, někdo třeba podal protinávrh, protože mu byl bližší zrovna příběh tohoto kandidáta. Není to tedy tak, že by se hlasovalo jen o jednom člověku,“ reagoval Mandát pro Deník Rovnost.

Zda se systém přidělování bytů v Brně-středu v budoucnu změní, dosud není jisté. Redakce se prostřednictvím hovorů a textových zpráv snažila oslovit také tamního starostu Vojtěcha Mencla, na dotazy však po celý pátek neodpovídal. „V pondělí na zasedání rady městské části předložíme materiál navrhující konkrétní řešení, v tuto chvíli spíše obecná. Zatím ale nedokážu říct, jakou budou mít přesnou podobu. Informace se dozvídáme především z médií, musíme tedy počkat, až nám správní orgán řekne, o jaké byty se má jednat, jak byly přiděleny a komu,“ uvedl Mandát.

Kauzu údajné korupce při přidělování městských bytů a nebytových prostor v Brně-středu odstartovalo v úterý osmadvacet domovních prohlídek a tři desítky výslechů. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve středu obvinilo osm lidí, předsedu bytové komise městské části Otakara Bradáče a tamního úředníka a zastupitele v brněnských Černovicích Zdeňka Červinku poslal Městský soud v Brně ve čtvrtek do vazby. Červinka se aktuálně uchází o status spolupracujícího obviněného.