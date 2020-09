Herní zvukař Tomáš Dvořák takto pracuje. Vytváří zvukové kulisy pro další z počítačových her brněnského herního studia Amanita Design. „Vyvinout si originální styl zvučení je největší výzva. Já se snažím, aby byly zvuky jedinečné a decentně vtipné. Proto často ruchy rád dělám vlastním hlasem a pusou,“ říká zvukař.

Dvořák hry zbožňoval odjakživa. Ke zvučení se poprvé dostal na gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše. „Byl jsem ve stejné třídě s Jakubem Dvorským, zakladatelem studia. Jakub s partou spolužáků začali dělat počítačovou hru Asmodeus, která pak vyšla v roce 1997. Hledali někoho, kdo by ji nazvučil. Měl jsem nějaké zkušenosti se stříháním videa, s počítačem jsem si rozuměl a kreativního ducha jsem myslím také měl, tak jsem to zkusil,“ vzpomíná Dvořák.

A ostudu neudělal. Hru Asmodeus kritici i veřejnost přijali kladně a Dvořákova spolupráce se studiem pokračovala. Za třiadvacet let se podílel na sérii Samorost, Machinarium, Pilgrims a letošní hře Creaks,. „Zvučení většinou přichází až v posledních fázích vývoje. Především je to práce se sluchátky na hlavě. Složité je vzájemně sladit zvuky s hudbou, aby k sobě hlasitostně i frekvenčně ladily a znělo to jako celek dobře na všech možných zařízeních,“ popisuje Dvořák.

Nyní se chystá zapojit do vývoje další hry. A přestože se zvučení věnuje více než dvě dekády, stále jej považuje více za koníček než práci. „Ve firmě jsem hlavně ekonom, starám se o finance, licence a distribuci. Největší odměnou pro mě je, když vidím, jak se moje děti baví při hraní her, na kterých jsem se podílel,“ uzavírá.

Zdroj: Youtube