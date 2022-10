Koupí knihu, dají dvě stovky dýško. Podporují tak okradeného knihkupce Ženíška

Svého nástupce totiž stále hledá. Lidé podle něj mají strach v tomto oboru podnikat. Bojí se, že knížky nejdou na odbyt. Sám Ženíšek problémy přiznává. „Lidé méně kupují knížky a peníze vydávají za jiné věci. Z toho si toho fůru naobjednají, pak si to nevyzvednou, já ty knížky musím zaplatit a jsou mi vlastně k ničemu. Mezitím nás tady zase vytopili, takže jedna katastrofa stíhá druhou. Do toho byl ten covid,“ usmívá se hořce knihkupec.

Knihkupectví se však uživí. Důkazem je jeho dvaatřicetileté fungování. Ženíšek ho zakládal 14. listopadu roku 1990. Potenciál tady je i díky dnes již známému jménu. To by si přitom nový majitel mohl ponechat. O zachování historické hodnoty měli podle Ženíška dosavadní kandidáti zájem. Buďto si však koupi rozmysleli nebo měli jiné představy. Ženíšek totiž chtěl, aby nový majitel v jeho práci pokračoval.

„Chtěli prodávat knížky jiného druhu. Takové, jaké se prodávají všude. My ale nabízíme knížky, které jinde nemají, které se v jiných knihkupectvích neberou nebo jsou komerčně málo úspěšné, o psychologii, ezoterice a podobně,“ vyjmenovává Ženíšek. Lidem však podle něj nabídka řetězců stačí.

Knihkupectví Michala Ženíška se nachází od roku 2004 ve funkcionalistické pasáži Alfa. Do pozadí tu Ženíšek vždy pouští operu. Začínal však jako stánkař v Květinářské ulici naproti divadlu Reduta. Ženíšek také nebyl vždy knihkupcem, původní profesí je filmař. Rok dokonce dělal u Cimrmanů. Založení knihkupectví tak byla do jisté míry náhoda.

„Jednou jsem šel kolem Barviče a Novotného (tehdy součást Národního podniku Kniha, pozn. red.). Bylo to hned po revoluci. Ráno kolem osmé tam stála fronta lidí a ve frontě stál herec František Derfler. Ptám se ho, na co tu čeká a on mi povídá, že přivezou knížky z Toronta, z nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které vycházely jenom v zahraničí, a že by bylo dobré, kdyby něco podobného bylo také v Brně. Jel jsem potom do Vídně natáčet k českému knihkupci Petru Pastrňákovi. Byl tam i Ivan Medek z Hlasu Ameriky, Pavel Kohout nebo Stanislav Komárek z Karlovy univerzity. Slovo dalo slovo a tak jsem ho založil,“ vypráví Ženíšek.

S jeho knihkupectvím jsou spojeny i mnohé kuriozity. Jeho první zákaznicí byla například tehdejší manželka budoucího amerického prezidenta Ivana Trumpová. „Tehdy jsem netušil, o koho jde,“ vzpomíná knihkupec.