Směrem na sever a východ Brna: podívejte, jak se budou modré zóny dál rozšiřovat

Pět oblastí postupně po měsíci, nikoliv všechny v jeden moment v říjnu příštího roku. Modré zóny se v Brně v roce 2022 rozšíří dohromady do sedmi lokalit, pětice z nich spadá do území Brna-severu, kde původně chtěli spustit rezidentní parkování všude zaráz. Postupné zavádění oblastí do systému ve středu schválili jako součást plánu rozšíření modrých zón pro příští rok městští radní.

Harmonogram rozšiřování modrých zón v příštím roce. | Foto: MMB

V květnu příštího roku zaparkují řidiči za modrými čárami v oblasti Erbenova, o měsíc později okolo Francouzské a pak Jugoslávské. Modré zóny v Brně: další směr východ. Nechceme být odkladiště aut, zní z Židenic Přečíst článek › Plán rozšíření modrých zón pro rok 2022

* 16. května 2022 oblast 4-01 Erbenova

* 13. června 2022 oblast 4-02 Francouzská

* 18. července 2022 oblast 4-03 Jugoslávská

* 5. září 2022 oblast 4-04 Dukelská třída

* 10. října 2022 oblast 4-05 náměstí SNP

* 21. listopadu 2022 oblasti 3-08 Dalimilova a 3-09 Herčíkova V září se přidá Dukelská třída a v říjnu náměstí SNP. „Po vysvětlení nevýhod od svého požadavku představitelé Brna-severu ustoupili a chtěli spustit modré zóny v oblastech postupně. Očekávali jejich zapojení do 30. června, to je ale nereálné kvůli rozsahu oblastí a klimatickým podmínkám nezbytným pro provedení prací,“ vysvětlil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Podle starosty Brna-severu Martina Malečka je schválený návrh jediným možným řešením. „Bylo nám z úrovně města řečeno, že jinak rozšiřování zón na našem území technicky ani technologicky nelze provést. Snažili jsme se aspoň o co nejmenší prodlevy mezi oblastmi,“ uvedl. V Králově Poli se týká spuštění zón lokalit Dalimilova a Herčíkova. Připojí se v listopadu příštího roku. Vzácný host na brněnském letišti: mimořádně přistál Airbus A300. Podívejte se Přečíst článek › Po schválení harmonogramu rozšíření modrých zón budou následovat další přípravné kroky. „Je nutné například vyhotovit projektové dokumentace, stanovit dopravní značení nebo nachystat informační kampaň, která s přípravou a postupem rozšiřování oblastí placeného stání dostatečně seznámí nejen lidi žijící či pracující v uvedených oblastech, ale i další obyvatele města," sdělila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.