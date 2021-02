Na hradbách prázdné plechovky od piva, přetékající koše, odpadky kam se podíváš. Dojem z výhledu na Brno z hradeb a procházky v parcích pod katedrálou Petrov kazil ve čtvrtek dopoledne pořádný nepořádek. Problém s odpadky v ulicích za pandemie bobtná s nástupem jarních teplot.

Plechovky od piva, přeplněné koše, nepořádek. Jako po velké party to vypadalo ve čtvrtek dopoledne v brněnských parcích nedaleko hlavního vlakového nádraží. Denisovy sady. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Odpadky zasypaly Denisovy sady, chloubu Brna a první veřejný park na Moravě. Také stav v okolních Kapucínských terasách a na historických hradbách ve čtvrtek šokoval nejen estéty. „Není to dobrá vizitka. Teď to tady bývá jako ve včelíně. Hlavně mladí sem chodí a v rukách mají různé občerstvení. Nic by se jim nestalo, kdyby si po sobě uklidili, když už koše nestačí,“ řekl kolemjdoucí Pavel Havránek.