Smích, výskot a ohňostroje: Podívejte se, jak lidé v Brně vítali nový rok

/FOTO, VIDEO/ Do příchodu nového roku zbývá více než hodina, na brněnském náměstí Svobody to ale začíná postupně ožívat. Smích, výskot a rány petard. To však není nic oproti tomu, co přijde o půlnoci. S odbitím tolik vytoužené dvanácté se hlavní brněnské náměstí proměňuje v menší minové pole. Pyrotechnika, kterou jejich majitelé instalují často v těsné blízkosti přihlížejících, vybuchuje doslova pod nohama a lidé před ní musí často uskakovat.

Novoroční oslavy v Brně. | Video: Deník/Tereza Hálová