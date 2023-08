Známé tváře se přišly v pondělí odpoledne zabavit i se svými ratolestmi do dobrodružného parku Šmoulové - Magický svět, který se nachází na brněnském výstavišti. Zavítaly tam třeba herečka Vlastina Svátková nebo modelka Dominika Mesarošová.

Magický svět na brněnském výstavišti zavede do šmoulí vesnice. V pondělí si tam užívaly s dětmi i slavné osobnosti. | Video: Deník/Sabir Agaralov

Šmoulí vesnice zabrala celé přízemí pavilonu C a rozšířila se i do dalšího podlaží. „Kromě šmoulí vesnice je i herna v prvním patře. Také jsme areál rozšířili o venkovní herní zónu. Děti si můžou zajezdit na lodičkách nebo se projet na šlapacích autech či zaskákat na skákacích hradech,“ uvedla za pořadatelskou společnost JVS Group Květa Havelková.

Akce se podle ní povedla. „Herečka Vlastina Svátková se svěřila, že celou dobu jen naháněla děti, které byly nadšené,“ sdělila. Mezi známými osobnostmi byla i modelka Iveta Vítová.

Zdroj: Deník/Sabir Agaralov

V pondělí do Magického světa zavítaly i další děti. „Nechtěli jsme, aby lidé přišli o obvyklý návštěvní den. Zvlášť dopoledne jsme tu měli plno,“ zmínila mluvčí Havelková. Cena vstupenek zůstává i po rozšíření šmoulího světa stejná. Ve všední den je na osobu 280 korun, o víkendu zalatí návštěvníci o čtyřicet korun více. Děti do osmdesáti centimetrů mají vstup zdarma.

Zdroj: Deník/Sabir Agaralov

Magický svět otevřel své brány návštěvníkům poprvé 10. března. Podle Havelkové by lidé mohli chodit za šmouly až do 24. září. Magický svět vznikl na počest slavného komiksového příběhu, který letos slaví pětašedesát let.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ