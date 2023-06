Ukrajinské iniciativě jižní Moravy policie ani po čtvrtečním setkání nepotvrdila, že cizinec podezřelý ze sobotní vraždy Roma v brněnské Bystrci je Ukrajinec. Řekla to předsedkyně iniciativy Ilnara Dudašová, která se zúčastnila jednání ukrajinské a romské menšiny na krajském policejním ředitelství. Odpoledne pak přišla položit kytici červených růží na místo sobotní tragické události.

Nedaleko Přístaviště v Brně vzniklo pietní místo. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

„Nemáme tuto informaci potvrzenou ani od policie, ani od ukrajinského konzulátu. Víme jen, že to byl sedmatřicetiletý cizinec. Nevíme, kdo útočník byl, víme jen to, co je dostupné z veřejných zdrojů," řekla Dudašová.

V sobotu před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady sedmatřicetiletý cizinec, podle oficiálně nepotvrzených informací Ukrajinec, pobodal po rozepři dva lidi. Romský mladík následně v nemocnici zemřel. Událost u části Romů vyvolala rozhořčení a protiukrajinskou reakci.

Zástupci ukrajinské a romské menšiny se dnes setkali na krajském policejním ředitelství v Brně. „Probírali jsme například dezinformace, které se šíří v on-line prostředí, také plánovaný sobotní pietní akt i to, co bychom mohli udělat pro to, aby se emoce uklidnily," uvedla Dudašová. Dodala, že rozumí rozhodnutí policistů další informace nezveřejňovat a že věří ve spravedlivé vyšetřování a soudní systém České republiky.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb doplnil, že kromě zástupců romské a ukrajinské komunity se jednání zúčastnili zástupci neziskových organizací, vládní zmocněnkyně pro lidská práva i pro záležitosti romské komunity, zástupci kraje a města.

„Opakovaně jsme ujistili všechny zúčastněné o standardním vyšetřování a účastníci setkání nám naopak vyslovili plnou důvěru. Okomentovali jsme také nezměněnou bezpečnostní situaci a zkonzultovali postup při organizaci neformálního pietního aktu namísto zrušené sobotní demonstrace. Obě vládní zmocněnkyně mimo jiné odsoudily princip kolektivní viny a zneužívání tragédie dílčími zájmovými skupinami, jejichž snahou je šíření nenávisti a rozdělení společnosti," uvedl Šváb.

VIDEO: Demonstrace kvůli smrti Roma v Brně je zrušená. Pořadatelka ji odvolala

Sobotní pietní akt měl být původně demonstrací, kterou svolala Žaneta Plachetková. Měla se uskutečnit před Janáčkovým divadlem a je oficiálně nahlášena úřadům. Plachetková ve středu oznámila, že se demonstrace konat nebude, nakonec se ale na stejném místě a ve stejný čas uskuteční pietní shromáždění.

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková řekla, že v sobotu se bude místo demonstrace konat pietní neformální akt. „Cílem je vyjádřit upřímnou soustrast rodině a zavzpomínat na vyhaslý život, ne eskalovat napětí. Doufáme, že akce bude v poklidu," řekla.