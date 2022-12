Židenickou smuteční síň navrhl v sedmdesátých letech minulého století brněnský architekt Ivan Ruller. O rekonstrukci rozhodla obsáhlá diskuze a boj ze strany některých obyvatelů Židenic v roce 2020. Předpokládaná doba stavby jsou dva roky. V plánu jsou kromě základních obnov také venkovní sadové úpravy nebo zhotovení replik uměleckých děl.

V Brně jsou celkem tři smuteční síně. Pouze dvě jsou funkční a obě stojí na brněnském Ústředním hřbitově. Ta židenická má sloužit především jako síň záložní, pokud by se některá z hlavních síni opravovala. „Přijde mi škoda, že takový architektonický skvost chátrá. Je to až s podivem. Doufám, že se to konečně změní,“ komentoval aktuální stav stavby obyvatel Židenic Oldřich Zhoubný.

MARIE BRÝŽOVÁ