Tramvajemi se cestující dostanou do smyčky Lipová, kterou dělníci momentálně opravují kvůli navýšení kapacity a přípravě nástupního koridoru k hale. „Vzniknou nové autobusové zastávky Arena Brno, Riviéra a Velodrom, která zajistí obsluhu výstaviště a areálu Favoritu a Komety,“ přiblížil generální ředitel firmy Brněnské komunikace Luděk Borový. Společnost má projekt na starosti.

Okolí nové multifunkční haly v Brně



* U haly vznikne přestupní uzel s tramvajemi, autobusy i lanovkou.



* Vzniknou nové autobusové zastávky Arena Brno, Riviéra a Velodrom.



* Vyrostou tři okružní křižovatky, které zajistí příjezdy a odjezdy ve směru z a do centra města, Žabovřeské, Bítešské i Křížkovského.



* Nabídne 1407 parkovacích míst, z nich bude 150 přímo v hale, 9 venkovních stání poslouží pro autobusy.



* Stavbě se přizpůsobí část areálu veletrhů, který od haly oddělí plot.

V blízkosti multifunkční haly vznikne zřejmě také lanová dráha s nedalekými stanicemi Pisárky-Lipová a Riviéra. Z ní povede dál k univerzitnímu kampusu v Bohunicích. „Bude tam nabízet přestup na prodloužení tramvajové tratě linky 8 a přestup na připravovaný projekt trolejbusové trati směrem k terminálu integrovaného dopravního systému ve Starém Lískovci," doplnil Borový.

Jak už Deník Rovnost nedávno informoval, projekt se nyní nachází ve fázi projekční přípravy. Posoudí ho krajští úředníci z hlediska jeho vlivu na okolní životní prostředí. Představitelé brněnského dopravního podniku odhadují, že se může začít stavět v polovině příštího roku.

Dva kruhové objezdy s přiléhajícími komunikacemi vyrostou u Bauerovy ulice. „Umožní příjezd k parkovištím v blízkosti Areny Brno a současně příjezdy a odjezdy všemi směry, tedy do centra města, Žabovřeské i Bítešské ulici. Dál připravujeme stavbu okružní křižovatky u čtvrté brány výstaviště, která řidiče napojí z velkého městského okruhu do Křížkovského ulice,“ nastínil Borový.

Vstupní zóna

Kvůli stavbě haly musí pracovníci Veletrhů upravit část výstavního areálu v jejím okolí, který budou i nadále používat pro výstavnictví a další akce. Na svém posledním jednání jim dali městští radní pokyn k zahájení prací na takzvané vstupní zóně západ.

Začnou s nimi v červnu, dokončí je do ledna příštího roku. „Jedná se o umístění plotu oddělujícího areál výstaviště od volně přístupné plochy okolo haly, vybudování náhrady stávajících zázemí spedičních firem a odpadového hospodářství, která půjdou k zemi. Součástí jsou i demoliční práce, přeložení sítí nebo nové trasy rozvodů,“ vyjmenoval městský radní pro dopravu a místopředseda představenstva Veletrhů Petr Kratochvíl.

Doplnil, že změny čekají také některé vstupy. „Za současnou bránu číslo 9 vybudují novou bránu číslo 7, která poslouží jako vjezd do areálu ze západní sekce směřovaný do jeho nevýstavní části. Využijí ji celoročně zaměstnanci, nájemci či pracovníci montáže expozic. Původní brány číslo 9 se rozšíří o průchod pro pěší v návaznosti na zastávky městské hromadné dopravy. Do výstavní části areálu zajistí vjezd nová brána číslo 8, kterou vjedou vystavovatelé, nájemci a zaměstnanci s příslušným oprávněním," upřesnil Kratochvíl.

Náklady na výstavbu vstupní zóny západ přesáhnou sto milionů korun bez daně. „Jejím cílem je kromě vytvoření prostoru pro vybudování multifunkční haly i vznik nezbytného zázemí fungování areálu Veletrhů v souvislosti s existencí haly. Areál výstaviště se tím připraví na výstavbu multifunkční haly při zachování funkčního zázemí pro svůj provoz,“ shrnula brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Ohraničující plot požadovali představitelé Veletrhů, protože podle nich mohou pouze v uzavřeném prostoru provozovat veletržní činnost na mezinárodní úrovni. „Volně přístupné plochy budou parkoviště využívaná pro výstaviště i halu. Prostor každého výstaviště je oddělen plotem. Jedná se prakticky o výrobní podnik, který nemůže být z hlediska bezpečnosti a zabezpečení expozic a exponátů volně přístupný veřejnosti,“ podotkl mluvčí Veletrhů Jaroslav Bílek.

Podle Bílka se oba prostory v případě potřeby mohou propojit. „Prostor mezi halou a pavilonem Z opatříme mobilními branami," vysvětlil.