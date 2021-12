Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl už oslovil předsedu představenstva vídeňského letiště Juliana Jägera. Bavili se o přímém vlaku z Brna se zastávkami v Břeclavi a na hlavním nádraží ve Vídni. Cílem je zajištění přímého vlakového spojení mezi Brnem a letištěm za hodinu a půl. „Bylo by přínosné spojení v okrajových částech dne s brzkým ranním odjezdem vlaku z Brna a s pozdním večerním odjezdem vlaku z vídeňského letiště,“ nastínil radní.

Myšlence jsou naklonění také představitelé Jihomoravského kraje. „Zatím jsme to na krajské radě neprojednávali, ale jakmile budeme, budu to podporovat. Je to dobrý nápad,“ sdělil Deníku Rovnost krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

V případě přímého spojení se lidé dostanou za krátkou dobu na místo, odkud mohou cestovat do různých zemí světa.

Jihomoravané mohou cestovat na vídeňské letiště vlakem z Brna už nyní. Ve dvouhodinovém intervalu jezdí Railjety provozované ve spolupráci Českých drah a Rakouských spolkových drah. Lidé ale musí na vídeňském hlavním nádraží přesedat. „A to je pro cestující zvláště se zavazadly komplikované a časově náročné," podotkla Vaňková.

Vídeňské letiště je pro Jihomoravany alternativou k brněnskému. To kvůli koronavirové pandemii letos bude hospodařit se ztrátou pěti až deseti milionů korun.

Letiště v Tuřanech celkem odbavilo v letní sezoně 176 811 cestujících, což je více než trojnásobek oproti loňsku. „Ale stále jsme pouze na čtyřiačtyřiceti procentech rekordní sezóny 2019. Počet odbavených pasažérů za rok 2021 nyní odhadujeme na necelých 190 tisíc," řekl minulý týden předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.

Na leteckém trhu přetrvává nestabilní a nepředvídatelná situace. Zástupci Letiště Brno se však snaží ve spolupráci s městem a krajem přesto přivést do Brna nové pravidelné linky. „Jihomoravský kraj má nastavený systém financování na rozlétání letiště. A jsme připraveni pomoct s podporou konkrétních linek pro osobní přepravu, jakmile to situace dovolí,“ uvedl před nedávnem hejtman Jan Grolich.