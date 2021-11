Sněžení, kluzké vozovky a teploty kolem nuly komplikují v neděli dopravu v Jihomoravském kraji. Ve vyšších polohách intenzivně sněžilo, naopak nížiny zasáhl hustý déšť. Policisté do desáté hodiny dopolední evidovali více než desítku událostí.

"Především se jednalo o drobné kolize bez vážnějšího zranění. Namrzlé silnice v kopcích dělaly problémy i řidičům nákladních automobilů, kteří je nemohli vyjet a mnohdy celou komunikaci zcela zablokovali," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Dermatoložka z Brna léčí covid pacienty, největší změnou je setkávání se smrtí

Silné sněžení v části jižní Moravy přerostlo v kalamitu. Silničáři vybízejí řidiče ke zvýšené opatrnosti téměř na celém území kraje. Sněžení by mělo během dopoledne podle předpovědi počasí ještě zesílit, teploty se pohybují kolem nuly. Autobusové linky mají potíže hlavně na Blanensku a Znojemsku, zpožďují se, do některých obcí nezajíždí, plyne z informací od dopravců a silničářů.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje na svém webu informuje o sněhové kalamitě na Blanensku. Problémy se týkají nejméně deseti linek, které obsluhují okolí Blanska a obce v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině.

Komplikace v dopravě a zpoždění spojů musejí očekávat také lidé na Znojemsku. Výrazné zpoždění tam má hlavně linka ze Znojma do Hostimi a zpět. Kvůli nesjízdné komunikaci se autobus nedostal ani do Biskoupek na Brněnsku a Němčiček na Znojemsku.

Arnoldovu vilu v Brně čeká po letech obnova: zahradu propojí s vilou Löw-Beer

Problémy jsou také ve vyšších partiích krajského města, například na silnici mezi Soběšicemi a Útěchovem a také v Kohoutovicích na Žebětínské ulici. Dopravní podnik průběžně o komplikacích informuje na svém webu a sociálních sítích.

V Brně vyjely sypače do ulic až mezi 08:00 a 09:00, a to hned všech 21 vozů. "Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech Brna," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

V lesních úsecích a mrazových kotlinách může vznikat náledí, informovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na svém webu. Varování se týká zejména Brna a Brněnska, Vyškovska, Blanenska, ale také silnice číslo 43 z Brna do Svitav nebo zalesněných částí Znojemska.