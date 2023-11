V Brně to podle meteorologů vypadá, že možná lehce nasněží ve čtvrtek nebo spíše až během pátku. „Situace je ještě dost nepřehledná a nejistá, protože nad naším územím bude ležet takzvané frontální rozhraní, které když se jen malinko posune na sever, tak v Brně bude pršet, zatímco jeho malý posun na jih bude znamenat sněžení. V Brně by pak mohlo napadnou pár nebo i více centimetrů sněhu," vysvětlila Jitka Kučerová z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorolo­gického ústavu.

Listopad patři mezi tři měsíce s nejvyšším počtem dni s mlhou. Začíná se objevovat ledovka a případně sníh. Charakteristické také je, že v tomto měsíci méně prší. „Jednou však, v listopadu v roce 2011, nepršelo v Brně vůbec. Žádný déšť tehdy nezaznamenali ani kolegové na dvanácti dalších stanicích v okruhu asi třiceti kilometrů. I na jiných stanicích bylo naměřeno pouze do čtyř milimetrů srážek," popsala Knozová.

Říjnové sněžení se v Brně objevilo vícekrát

Specifických podzimů se od roku 1961 v Brně objevilo více. Například v letech 1972 sice první sněhové vločky poletovaly vzduchem už v polovině října, sníh se ale na zemi udržel až v lednu dalšího roku. Velmi podobně na tom bylo počasí v roce 1987, tehdy se ale i první drobné sněžení objevilo až s příchodem prosince.

Následující graf zobrazuje průměrnou denní teplotu, aktuální sněžení a případnou výšku sněhové pokrývku vždy posledního listopadu od roku 1961 do roku 2022. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Říjnové sněžení se v Brně v průběhu let objevilo vícekrát, úplně nejdříve za posledních dvaašedesát let sněžilo v roce 1994, a to sedmého října. Naopak na čas si chumelení dalo na počátku nového milénia, sněhové vločky se v Brně objevily až kolem Vánoc roku 2000 a hned roztály.

O listopadové kalamitě pak nejspíš mluvili lidé v roce 1978. Úplně první sněžení sezóny přišlo pětadvacátého dne tohoto měsíce a naráz tehdy napadlo dvanáct centimetrů sněhu. O den později pak přibylo dalších jedenáct. Naopak příjemné překvapení připravil Brňanům rok 1970. Po první sněhové vlaštovce na konci října přišlo sněžení až těsně před Štědrým dnem. Chumelení pak provázelo celé vánoční svátky tohoto roku.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Svatý Martin podle pranostiky jezdí na bílém koni. V Brně této legendě dostál od roku 1961 celkem devětkrát. Například v roce 1993, kdy šlo o první sněžení začínající zimy. V roce 2007 pak začalo chumelit už před jedenáctým listopadem, svatý Martin ale přivezl první sněhovou pokrývku Brna, a to rovnou deseticentimetrovou.

Zdroj: ČHMÚ