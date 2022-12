Sníh komplikuje dopravu na jihu Moravy, hasiči vytahovali dva autobusy

Více práce přidělala noční a ranní sněhová nadílka silničářům i řidičům v Jihomoravském kraji. Řada lidí se nedostala do práce na čas. Hasiči už do páteční osmé hodiny zasahovali u jedenácti nehod, když dvakrát vytahovali zpátky na silnici dva autobusy, a to jak v brněnské Bystrci, tak v Bořitově na Blanensku. „Z jistotou ale nemůžu říct, že jsou všechny tyto nehody kvůli sněhu,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák s tím, že zmíněné případy se zatím obešly bez vážnějších zranění.

Kalamita v Brně. I po 9 hodině se v centru štosovaly šaliny. Některé úseky jsou neprůjezdné. | Video: Deník/Přemysl Spěvák