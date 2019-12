Snový svět Susi Stiassni lidem přiblíží videohra. Hráči nahlédnou do slavné vily

Jako židovské dítě přišla kvůli nacismu o domov v Brně a musela s rodiči utéct do zahraničí. Už jako starší žena se do něj vracela alespoň ve snech. Susi Stiassni, dcera majitelů brněnské vily Stiassni v Hroznové ulici, si v emigraci sny zapsala. Díky její vnučce nyní na základě zápisků vývojáři z brněnské Masarykovy univerzity vytváří videohru, prostřednictvím které lidé nahlédnou nejen do snů ženy, ale také do slavného domu.

Záběr z počítačové hry založené na zápiscích snů dcery prvních majitelů brněnské vily Stiassni Susi. Hra vznikla na popud ženiny vnučky. Aktuálně ji vytváří vývojáři z Fakulty informatiky brněnské Masarykovy univerzity. | Foto: Archiv Masarykovy univerzity