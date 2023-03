Posun u centra Nová Bystrouška v Brně. V Bystrci má vznikat už na jaře

Nová Bystrouška nebude jedinou budovou v městské části Bystrc, která má využívat fotovoltaickou elektrárnu. S využitím světelné energie počítá i připravovaná budova domu s pečovatelskou službou ve Foltýnově ulici. „Vytipovali jsme osmnáct stávajících budov, převážně to jsou školky a školy, ale také radniční budova nebo společenské centrum, které bychom rádi elektrárnami osadili,“ zmínil Jára. Podle něj některé budovy budou vyrobenou elektřinu spotřebovávat po celý rok, základní a mateřské školy však v době prázdnin budou přebytek elektřiny prodávat zpět do sítě.

O zabudování solárních panelů usilovali představitelé Bystrce už před energetickou krizí. Nejdříve chtějí instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechy budov, které jsou v dobré kondici. Mezi ně patří například mateřské školy v Kavčí nebo Říčanské ulici.

Podle Járy do budoucna v Bystrci počítají i s komunitní energetikou a vybudováním uzlů. Budovy napojené do tohoto systému by mezi sebou měly elektřinu sdílet. „Někdo elektřinu vyrobí a další budovy ji budou spotřebovávat. Ale už to, že si například školka vyrobí osmdesát procent energie na vlastní střeše je ideální,“ dodal Jára.

LUCIE BURIANOVÁ