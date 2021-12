Autorem vítězného návrhu architektonické soutěže je brněnský sochař Jaromír Gargulák. Aby pronikl do tajů Mendelem definovaných zákonů dědičnosti, pořídil si domů hrách, který po zasazení v jednotlivých etapách pěstování pozoroval. „Připadal jsem si jako dřív na základní škole, kdy sledujete, jak hrách roste, probouzí se k životu, a na základě toho jsem začal skicovat a modelovat stély. Mendel vycházel během svého křížení z barevnosti a tvarů semen a následně objevil i slavný poměr 9:3:3:1, který je dominantní i na mé plastice,“ řekl Gargulák.

V závěrečném hlasování poroty rozhodlo o vítězství Hrachoviny právě detailní souznění Gargulákova návrhu s Mendelovými zákony dědičnosti. „Vítězný návrh se skládá celkem ze čtyř samostatných objektů a obsahuje všechny Mendelem definované zákony dědičnosti, přičemž v monumentální části díla je znázorněno křížení alel při úplné dominanci, kde dochází při použití Mendelova čtverce k výslednému fenotypovému štěpnému poměru, který je na plastice přesně znázorněn,“ přiblížil člen poroty Kurt Gebauer.

Václav Havel sedí v Brně na krajském úřadě u piva, podívejte se

Dílo bude vysoké 4,6 metru. Vytvoří jej dohromady čtyři objekty. První dva odkazují na pokusy křížení hrachů, které nevyklíčily. Dominantní třetí část se skládá ze šestnáct alel, jejíž vrcholy mají kulatý nebo čtvercový tvar. Čtvrtou součástí je vysvětlující krychle s Braillovým písmem. Plastika bude vyrobená hlavně z bronzu, uvnitř bude dutá. Váha celého díla bude dvanáct tun.

OSM A PŮL MĚSÍCE NA VÝROBU

Gargulák má na vytvoření díla osm a půl měsíce. Centrální plochu prostranství pojmenovaného po vědci ozdobí v létě příštího roku. Na výrobě monumentu se bude podílet patnáctičlenný tým. Vznikne ve slévárně v brněnské Slatině.

Nová socha bude stát jen pár metrů od míst, kde Mendel své experimenty prováděl. „Ve světových metropolích je naprosto běžné, že se vzdá hold jejich největším osobnostem podobným způsobem. A my v Brně můžeme být opravdu hrdí na to, že zde taková persona působila. Dílo by se mělo stát nejen památkou Mendelova výjimečného odkazu, ale také jedním z turistických cílů,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V Brně se žije nejlépe na jižní Moravě. Výrazně si polepšily Pohořelice

Základnímu kameni monumentu nedávno požehnal v Římě papež František. Mendel byl členem augustiniánského řádu a zároveň jedním z jeho nejvýznamnějších představitelů všech dob. „Socha pro Mendela, který svou výjimečností předběhl dobu, je pro nás určitým poděkováním a přirozeným morálním závazkem. Už jen proto, že výsledky Mendelových objevů nebyly za jeho života pochopeny a vědeckého uznání se mu dostalo až po jeho smrti. Mendelovo dílo je unikátní a má přesah,“ vysvětlil ekonom starobrněnského opatství otec Jan Emil Biernat.

ÚPLNĚ JINÉ NEŽ OSTATNÍ SOCHY V BRNĚ

Vytvoření monumentu bude součástí oslav vědcova dvoustého narození. Bude umístěno ve středu zrekonstruovaného náměstí. „Vybrané dílo je úplně jiné než ostatní sochy v Brně. Jednou z jeho zajímavostí bude to, že jím člověk může procházet. Takto koncipovanou sochu zatím ve městě nemáme,“ sdělil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Náklady na dílo jsou dvacet milionů korun bez daně. Deset milionů poputuje z rozpočtu města. Organizátoři počítají i s příspěvky soukromých dárců, vyhlásili veřejnou sbírku. „Jednáme s konkrétními partnery, kteří by měli zájem se účastnit tohoto mezinárodně významného projektu. Díky tomu, že byl Mendel otcem genetiky, připravili jsme pro nejvýznamnější donátory například možnost uložit své DNA přímo do vítězné sochy,“ zmínil ředitel obecně prospěšné společnosti Společně, která se dlouhodobě stará o popularizaci Mendelova odkazu, Jakub Carda.