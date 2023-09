Stavební úřad v Sokolnicích na Brněnsku končí. Obec nemá nikoho, kdo by tam chtěl pracovat. Převzít jeho agendu mají dvě okolní obce. Starosta jedné z nich se však brání. Tvrdí, že na provoz většího úřadu nemá dost peněz. Zprávu přinesla Česká televize.

Stavební úřad skončil v Sokolnicích k 31. srpnu. Všechny úřednice skončili a obec nesehnala po tři roky nikoho, kdo by chtěl na úřadě pracovat. Podle zprávy České televize jedna z úřednic zkolabovala přímo na pracovišti, další dvě kolegyně podaly výpověď. Starosta Libor Beránek (nestr.) řekl, že to bylo kvůli tlaku a stresu, úřednic totiž bylo málo.

Agendu sokolnického úřadu si mají rozdělit Židlochovice a Šlapanice. Nijak je to však netěší. „No nevím, ale na Ministerstvo vnitra jsem napsal, že nic přebírat nebudeme. Protože ty peníze co nám na to dali, nestačí ani na převoz spisů k nám. Takže sorry,“ uvedl na twitteru starosta Židlochovic Jan Vitula.