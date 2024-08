Na menu se podává čerstvý losos s mangem, citrónovou trávou, mořským chřestem a granátovým jablkem. Chybět však nesmí to nejdůležitější, kvůli čemu se návštěvníci na chillifest přicházejí podívat. Jedná se samozřejmě o chilli papričky, a to v nejrůznějších provedeních a variantách.

Ochutnávku dostávají zájemci na malých táccích přímo od šéfkuchaře. „Doma moc taková jídla nevaříme, spíš českou kuchyni nebo něco, co se dá rychle přichystat,“ komentuje gastronomický výtvor například Daniela Ondrušová. Nejvíce se ale těší na zlatý hřeb sobotního odpoledne v areálu tělocvičné jednoty, a to soutěž v pojídání chilli.

Blíží se půl šesté odpoledne, a to znamená jediné. Na pódium u přírodního biotopu vybíhá známý Chilliman alias Tomáš Nový a všechny příznivce pikantní pochoutky vítá na soutěžním klání. Přestože se ještě na poslední chvíli snaží sehnat desátého soutěžícího, nakonec bude o sud piva z brněnských Jehnic soutěžit devět adeptů.

Kristi, František, Milan, Michal, Martin, Tomáš, Valentine, Adam a Iva, to jsou jména soutěžících, kteří se pokusí překonat sami sebe. „Bude to bolet. Budete se modlit, aby už to skončilo. Každé kolo přinese něco horšího. Kdo se napije smetany, končí,“ vysvětluje pravidla Chilliman ve speciálním červeno-zeleném kostýmu s chilli papričkou na hrudi.

K uklidnění rozpálených úst mají soutěžící k dispozici sklenici mléka a několik krajíců chleba. Kdo se ale napije smetany stojící před nimi na kraji stolu, automaticky ze soutěže vypadává. V prvním kole je před nimi speciální nápoj s chilli papričkami, vypít jej zvládají všichni. Stává se ale nad síly Františka, který překvapivě končí již po prvním kole se slovy, že jej zlobí žaludek.

close info Zdroj: Deník/Terezie Heinz zoom_in Výběr nejpálivějších chilli papriček světa ochutnávali soutěžící se Sokolském chillifestu v Brně.

Pochoutkami od šéfkuchaře pokračují další kola, Chilliman soutěžícím servíruje například dortík s kusy chilli papriček, italské těstoviny aglio olio e peperoncino nebo speciální chilli slaninový džem. Na takzvané krájení chleba přichází ve chvíli, kdy se před osmičkou chilli maniaků objevuje smažená habanero paprička. Úkol? Sníst ji kompletně celou.

Ačkoli se zprvu zdá, že i toto kolo soutěže zvládnou hravě všichni, začínají někteří postupně odpadávat. Mezi nimi například Michal a Kristi, pro které již byla celá chilli paprička nad jejich síly. „No a teď přijde na řadu něco ostřejšího, k papričkám si přidáme i omáčky,“ hlásí Chilliman, který se ve skutečnosti jmenuje Tomáš Nový.

Zatímco nejdříve dostávají soutěžící chilli omáčky samostatně, postupně se k nim přidávají také kusy papriček. Milan, Tomáš, dokonce i Iva v soutěži končí a získává krásné čtvrté místo. Na řadu nyní nastupuje zdravotnice, která kontroluje stav chilližroutů před finálovými koly. „Je to preventivně, stalo se nám, že měl jednou soutěžící při kontrole tep dvě stě,“ vypráví zážitek záchranářka.

Další kolo chilli papriček s omáčkami, další kolo slzení, krůpějí potu na celém obličeji i hlasitého oddechování. Každý úkol musí soutěžící splnit v určitém časovém limitu, o to se právě snaží kromě Adama a Valentine také Martin. „Když to bude vypadat, že chce někdo skončit, tak na něj hlasitě křičte, že to dá,“ pobízí Chilliman fanoušky pod pódiem.

close info Zdroj: Deník/Terezie Heinz zoom_in Výběr nejpálivějších chilli papriček světa ochutnávali soutěžící se Sokolském chillifestu v Brně.

Fanouškovská podpora ale Martinovi nestačí a s bolestí žaludku v chilli klání končí. Poté, co se zdravotnice ujišťuje, že je muž skutečně v pořádku, odchází rychlým krokem na stanoviště, kde své zažívání počastuje pořádnou dávkou smetany ke šlehání. Ta totiž obalí žaludeční stěny a množství snědeného chilli je posléze stravitelnější a méně agresivní.

Zůstává dvojice. Valentine a Adam. Kdo z nich se stane mistrem chilli papriček v brněnském Ořešíně? Na špičku špejle dostávají k ochutnání extrémně pálivý extrakt, ještě daleko pálivější než ta nejostřejší chilli paprička na světě. Po této zkušenosti se oba soutěžící smiřují s tím, že se jednoduše vítězi stanou oba.

K zaskočení samotného Chillimana, protože na podobný scénář není příliš zvyklý. „Většinou nezvedám dvě ruce najednou, ale budiž. Vítězi se stávají Valentine a Adam! Nyní vám dáme půl hodiny na vydýchání a za chvíli se uvidíme na slavnostním předávání cen,“ zve Tomáš Nový soutěžící na blížící se ceremoniál se stupni vítězů.

Jako výhru si společně odnášejí třicetilitrový sud jehnického piva. Podobné, leč menší ceny čekají také na soutěžící umístěné na druhém a třetím místě. Nikdo se však v sobotu odpoledne nenechal zahanbit, všichni předvedli parádní výkon. A pokud by si někdo chtěl poměřit síly znovu, může to zkusit třeba za dva týdny o víkendu na židenickém Chillibraní.