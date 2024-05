Ten se opilou ženu snažil přimět k odchodu domů tím, že do ní strčil, až z lavičky spadla na zem. Na hlavu jí poté vylil studenou polévku a pivo. Útok se nelíbil právě obžalovanému. Od známého, který seděl vedle něj, si půjčil vystřelovací nůž a vydal se směrem k poškozenému. Zezadu mu poté zasadil ránu do lopatky, zároveň jej dvakrát bodl do krku a třikrát do břicha.

Během konfliktu zasáhl Miroslav K. poškozeného ranou až do hrtanu, z krku mu začala stříkat krev. „Tři bodné rány do břicha, z toho dvě do jater, způsobily krvácení do dutiny břišní, poškozený ztratil asi dva a půl litru krve. Bez vysoce specializované pomoci by došlo k jeho smrti. S vědomím, že může poškozenému způsobit smrt, byl obviněný srozuměný,“ uvedl státní zástupce Milan Richter.

Sám obžalovaný se k činu přiznal, odmítl však tvrzení, že by oběť chtěl zavraždit úmyslně. „Celou dobu, co jsem zavřený ve vazbě, se snažím přijít na to, proč jsem udělal to, co popisuje obžaloba. Nezpochybňuji, že jsem to udělal já, nikdy jsem ale nic podobného neměl v úmyslu a poškozeného jsem nechtěl zavraždit,“ hájil se před soudem obžalovaný Miroslav K.

Opravdová rozlučka se svobodou v Brně: shození z hradeb Špilberku a teď vězení

Za důvod, proč oběť napadl, označil snahu pomoct jeho družce, kterou poškozený krátce předtím shodil z lavičky. „Otčím kdysi moji matku mlátil. Když jsem viděl, co poškozený dělá svojí družce, chtěl jsem, aby odešel pryč. To, co dělal svojí partnerce, už bylo moc. Chtěl jsem jen, aby ji nechal na pokoji,“ pokračoval osmačtyřicetiletý otec tří dětí.

Podle soudního znalce v oboru soudního lékařství Jana Krajsy by se zranění stala pro poškozeného fatálními, pokud by lékaři včas nezasáhli a muže dvakrát neoperovali. „Hrozila i poranění, která by byla velmi rychle smrtící, v oblasti krku mohlo dojít k poranění velkých krčních cév, v případě dutiny břišní hrozilo rozsáhlejší poranění jater s větší krevní ztrátou,“ vysvětlil znalec Krajsa.

Soudní senát brněnského krajského soudu vyslechl v úterý také znalkyni v oboru psychiatrie Martu Holanovou. Ta osobnost obžalovaného popsala jako sebestřednou, snadno podléhající afektům a nedostatečně empatickou. Upozornila také, že měl obviněný muž jednat v afektu vzteku, ten však neměl vliv na jeho rozpoznávací schopnosti.

Soka v lásce pobodal ve Znojmě nožem. Soud útočníka odsoudil za pokus o vraždu

Obžalovanému současně konstatovala závislost na alkoholu. Krátce po činu naměřili policisté Miroslavu K. v dechové zkoušce téměř tři promile. „Má problém s uznáváním autorit, dodržováním zákonností a společenských konvencí, jedná impulzivně. Omezené je také poučení z chyb, má tendenci vystupovat důrazně a snadno podléhá afektům,“ sdělila soudní znalkyně Marta Holanová.

Za pokus o vraždu hrozí obžalovanému až dvacetiletý pobyt ve vězení. Polehčující okolností by se pro obviněného mohl stát fakt, že se muž k činu přiznal a lituje jej. V dokazování soud pokračoval v úterý odpoledne.