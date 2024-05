Uzavřený podchod u nádraží v Brně: ještě několik dnů, pokračuje šetření požáru

Jiří V. před soudem svou vinu popřel. Přidělení bytu své dceři podle svých slov nijak neovlivnil a žádný úplatek nikomu nedal. Hájil se mimo jiné i tím, že už přes třicet let pracuje jako policista a po celou dobu měl velmi dobré služební hodnocení. K soudu přinesl dokonce fotografii dvaadvaceti medailí a dalších pracovních ocenění. „Pokud soudní proces dopadne dobře, rád bych pokračoval u Policie," pronesl obžalovaný.

Jeho známý, který měl podle obžaloby propojit policistovu dceru s Červinkovou realitní kanceláří, podle Jiřího V. také pracoval v realitách a policista se tak na něj obrátil pouze s žádostí o radu. „Nikdy jsme neprobírali žádné konkrétní věci. Na podzim roku 2021 jsem po něm chtěl kontakty na různé realitky proto, že dcera sháněla byt buď ke koupi, nebo k dlouhodobému pronájmu. Případně měla zájem i o městský byt, byla tři roky v pořadníku," vypověděl obžalovaný.

U soudu v pondělí vypovídala i dcera obžalovaného. Podle svých slov sháněla s manželem bydlení už dlouhodobě, a to za pomocí různých realitních kanceláří, projektů pro mladé rodiny i v rámci obecního bydlení. „Na Brno-střed jsme se hlásili asi v letech 2018 nebo 2019, hlásili jsme se i na Žabovřesky. Brala jsem to jako jednu z možností. Otec se na tom nijak nepodílel, vyplňovala jsem to sama, řešila jsem to s manželem," uvedla.

Unikátní dětský hospic v Brně před dokončením. Prohlédněte si Dům pro Julii

V Červinkově realitní kanceláři se byla dcera obžalovaného podle svých slov informovat o tom, jestli by byla možnost koupit nemovitost v jejím okolí. Hovořila údajně s Červinkovou kolegyní Evou Vágnerovou. „Nikdo mě tam konkrétně neposlal. Nevěděla jsem, že tato realitka spolupracuje s radnicí Brno-střed," řekla dcera obžalovaného. Předseda senátu Jaroslav Chochola ji na to konto znovu poučil o možném trestném stíhání za křivou výpověď.

Dcera obžalovaného nakonec přiznala, že s Vágnerovou probírala obecní byty nabízené k pronájmu, o které měla zájem. „Pochopila jsem, že má o těchto věcech informace a je schopná mi na to dát názor, který by mi mohl pomoct. Nechtěla za to žádné peníze, nebylo mi to ani naznačeno," řekla žena, která ve čtyřpokojovém přiděleném bytě v centru města doposud bydlí.

Soudní jednání pokračuje i v pondělí odpoledne. Další jednání je naplánováno na středu. Informace ze soudu budeme průběžně aktualizovat.