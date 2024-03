/BUDEME AKTUALIZOVAT/ Sedmatřicetiletý Ukrajinec, který vloni u přehrady v Brně smrtelně zranil nožem mladého Roma, je zproštěn obžaloby. Jeho jednání podle senátu Krajského soudu v Brně nevykazuje znaky trestného činu. Soud má za to, že čin nelze kvalifikovat ani jako vraždu či zabití, naopak byly zcela splněny znaky nutne obrany.

Krajský soud v Brně projednává případ Ukrajince, který je obžalovaný z vraždy Roma u přehrady. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Státní zástupce Petr Bejšovec ve své závěrečné řeči změnil obžalobu z vraždy a ublížení na zdraví na zabití a ublížení na zdraví. „Zásadní otázka je, zda šlo o nutnou obranu či nikoliv. Jednání poškozených bylo protiprávní i podle nedávného rozhodnutí městského soudu. Jejich jednání vnímal obžalovaný úporně, měl obavy o své zdraví, což dokazují i posudky znalců. Stěžejní byl pocit překvapení a bezmoci, protože to nečekal a bylo jich proti němu několik,“ uvedl Bejšovec.

Přesto podle něj nejde jednání obžalovaného označit jako nutnou obranu. „Na místě bylo velké množství lidí, kteří by jistě zasáhli či přivolali policejní hlídku. Dle mého názoru se obžalovaný rozhodl nesprávně a použil k obraně nepřiměřený prostředek, čímž připravil jednoho z útočníků o život. Pokud by se bránil pěstmi či batohem jako štítem než by přišli policisté, nestál by před tímto soudem,“ dodal státní zástupce.

Polehčující okolností je podle Bejšovce fakt, že obžalovaný má čistý trestní rejstřík. Naopak přitěžující je, že se dopustil více trestných činů, tedy zabití a ublížení na zdraví, když kromě zemřelého Roma zasáhl nožem i dalšího z útočníků. Státní zástupce proto navrhl trest okolo pěti let vězení.

Obhájce obžalovaného Martin Halahija ve své závěrečné trval na tom, že sedmatřicetiletý Ukrajinec se pouze bránil útokům tří poškozených. Z dokazování před soudem podle něj vyplynulo, že útočníci vypovídali nevěrohodně a v jejich svědectví jsou zásadní nedostatky. „Fabulovali a vypovídali křivě nejen před vyšetřovateli ale i před soudem. Bylo bezesporu prokázáno, že obžalovaný se bránil a pokoušel se zachránit si život. Neviděl před sebe, měl vyražený dech. Jeden z útočníků zaplatil životem, sami však usilovali o zdraví a život jiného člověka,“ popsal Halahija.

Obrana obžalovaného bylo podle jeho obhájce přiměřená a adekvátní tomu, že čelil více útočníkům. „Až v momentě, kdy útočníci ucítili bolest, kterou jinému s chutí působili, s napadáním přestali. Nikdo ze svědků se útočníkům přímo nepostavil a ani nechtěl, měli strach,“ doplnil Halahija.

Prostor pro vyjádření měla také matka zemřelého Roma. Před soudem uvedla, že obžalovaný neměl právo na život jejího syna.

Po skončení závěrečných řečí dostal poslední slovo obžalovaný. Uvedl, že pokud by měl jinou možnost a nikdo by jej nepronásledoval, měl by možnost utéct a pokud by jej útočníci nezbili tak, že podle jeho slov málem umřel, pokud by se necítil v ohrožení života, tato tragédie by se nestala. „Nikde na světě není normální, když skupina lidí napadne jednoho člověka. Každý má právo se bránit,“ řekl obžalovaný.

Vyjádření státního zástupce Petra Bejšovce z prosince loňského roku:

Předsedkyně senátu Dita Řepková vyhlásila před vynesením rozsudku hodinovou pauzu. Rozhodne se o tři čtvrtě na jedenáct. O výsledku budeme informovat.

Sedmatřicetiletý Ukrajinec již dříve odmítl dohodu o vině a trestu, stejně jako označit nesporné skutečnosti či prohlásit vinu. Cítí se zcela nevinen.

Skupina mladíků v čele s dnes již zesnulým Romem jej fyzicky napadla poté, co je upozornil na jejich hlučné chování v tramvaji. Nožem, který měl podle svých slov v batohu, chtěl útočícím mladíkům prý pouze pohrozit. Jednoho z nich ale zasáhl do břicha a ten později zemřel. Důležitou otázkou pro vyjasnění případu a posouzení sebeobrany byla míra zranění, která obžalovanému mladíci při napadení způsobili.

Ta soudní znalec posuzoval pouze z fotografií pořízených při policejních prohlídkách dvě a půl hodiny a následně dva dny po napadení. Podle záznamů z policejní prohlídky měl obžalovaný po napadení u Brněnské přehrady oděrky na rukou a na kolenou a zčervenalou kůži na hrudi a okolo oka.

Po dvou dnech se mu na hrudníku vytvořila načernalá modřina. Kromě fatální rány měl zemřelý na těle také několik škrábanců, stejně jako další dva mladíci, kteří se potyčky účastnili. Jeden z nich měl navíc hlubší ránu na levé lopatce. Variantu, že obžalovaný pouze promáchl nožem s cílem zastrašit a ne zranit, soudní znalec připustil. Obžalovaný tvrdí, že necítil při máchání nožem odpor, ani na něm později neviděl krev.