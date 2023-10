Kateřina Jiráková, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše: Zkoumala proteiny uvnitř srdečního svalu

Ocenění za výzkum v oblasti medicíny si odnesla Kateřina Jiráková z Gymnázia Brno. Věnovala se výzkumu proteinů uvnitř srdečního svalu. Ten totiž nemá schopnost samostatné regenerace. Každé poškození a menší zranění v něm tak zůstává navždy. Mladá vědkyně chtěla najít látku, která by dokázala srdeční tkáň zahojit.

Jednou z možností, jak hojení nastartovat, je podle ní obnova dělení kardiomyocitů – speciálních srdečních buněk. To je totiž jenom u nenarozených a čerstvě narozených miminek. Je za něj zodpovědný speciální protein YAP1. Mladá vědkyně se proto zaměřila na to, jestli by tento protein mohl spustit dělení i u dospělého srdce.

Kateřina Jiráková se ve svém výzkumu věnovala proteinům, které by mohly spustit hojení srdeční tkáně.Zdroj: Česká hlava

Pomocí genetických a biochemických modelů nakonec přišla na to, že protein YAP1 ovlivňuje každý typ buněk nějak jinak a nastínila možný nový mechanismus pro regeneraci srdeční tkáně.

Vědecký výzkum a medicína Kateřinu zaujal už na začátku střední školy. Přihlásila se proto na stáž do Fakultní nemocnice u svaté Anny, konkrétně do Centra klinického výzkumu. „Bavilo mě to a rozhodla jsem se proto udělat tady tuto práci,“ sděluje mladá vědkyně.

Stejně jako ostatní oceněné středoškoláky podporovalo Kateřinu její gymnázium hlavně formou individuálního studijního plánu. „Věci šly hodně do hloubky, ve školní laboratoři by to provádět vůbec nešlo. Navíc některé znalosti šly už i za vědomosti středoškolských učitelů. S tou odbornou částí mi tak nejvíce pomohlo to vědecké pracoviště,“ vysvětluje studentka třetího ročníku brněnského gymnázia.

Ve vědecké činnosti chce pokračovat i po maturitě. „Určitě bych ve vědě chtěla dál pokračovat, protože mě to moc baví. Přemýšlím nad všeobecným lékařstvím s vědeckou přípravou nebo nad něčím podobným. Ještě zvažuji, jestli někde tady nebo v zahraničí,“ prozrazuje Jirásková své plány do budoucna.