Odpovídejte do čtvrtku 30. září 13.00 na e-mailovou adresu soutezime.brnensky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Výherce kontaktujeme ve čtvrtek odpoledne. Do předmětu e-mailu uvedte SOUTEZ LB.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.