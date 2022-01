Jaký symbol nahrazuje v logu pivovaru Sibeeria písmeno I?

Vybraný výherce získá vstup pro dvě osoby na degustaci piv výše zmíněné kvalitní značky.

Odpovídejte do čtvrtka 3. února 9.00 na e-mailovou adresu soutezime.brnensky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu napište LBBH soutěž. Výherce kontaktujeme ve čtvrtek dopoledne.

Lucky Bastard Beerhouse je pivnice, která vznikla v roce 2015 a převážně se specializuje na svrchně kvašená piva. Do povědomí se pivnice dostala díky tomu, že si jí všimli recenzenti z prestižních zahraničních médií jako The Guardian nebo New York Times a zařadili ji do svých gastronomických tipů v České republice. Od loňského roku navíc nově nabízí speciality chorvatské a balkánské kuchyně, takže si můžete například díky skvělým čevapům nebo pljeskavici vzpomenout na léto u moře.