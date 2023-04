Soutěžte s Deníkem Rovnost a brněnskou pivnicí Lucky Bastard Beerhouse o vstupenky na řízenou degustaci brněnského minipivovaru Stern. Degustace se koná v pivnici v brněnské ulici bratří Čapků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Chcete lístky na tuto degustaci ve čtvrtek 13. dubna od 19.00? Odpovězte na jednoduchou otázku:

Ve které brněnské čtvrti (pozor, čtvrti, nikoli městské části) se vaří pivo Stern?

Vybraný výherce získá vstup pro dvě osoby na degustaci piv výše zmíněné kvalitní značky.

Odpovídejte do středy 12. dubna 17.00 na e-mailovou adresu soutezime.brnensky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu napište LBBH soutěž. Výherce kontaktujeme ve středu v pozdních odpoledních hodinách.

Lucky Bastard Beerhouse je pivnice, která vznikla v roce 2015 a na šesti pípách nabízí různé druhy piv od výčepních až po svrchně kvašené speciály. Do povědomí se pivnice dostala díky tomu, že si jí všimli recenzenti z prestižních zahraničních médií jako The Guardian nebo New York Times a zařadili ji do svých gastronomických tipů v České republice. Od roku 2021 navíc nově nabízí speciality chorvatské a balkánské kuchyně, takže se můžete například díky skvělým čevapům nebo pljeskavici naladit na nadcházející léto u moře.